https://ria.ru/20230321/kreml-1859501063.html

В Кремле состоялась церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина

В Кремле состоялась церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.03.2023

В Кремле состоялась церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина

Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:19

2023-03-21T15:19

2023-03-21T15:46

политика

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца (БКД).Лидер Китая прибыл к главному входу БКД и поднялся на второй этаж по парадной лестнице мимо выстроенного почетного караула.Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга. Оркестр исполнил государственные гимны России и КНР. В зале также присутствовали члены делегаций обеих стран."Договорились, что пресса сделает съемку, и на этом мы их любопытство удовлетворим, а дальше будем в закрытом режиме", - сказал Путин.Лидеры прошли в зал Святой Екатерины на переговоры в узком составе. Позднее состоятся переговоры в расширенном составе в Александровском зале и подписание документов в Малахитовом фойе. Лидеры также выступят с совместным заявлением. Завершится программа государственным обедом в Грановитой палате.Путин и Си Цзиньпин вышли навстречу друг другу с разных концов Георгиевского зала. В центре зала установлены флаги РФ и Китая, лидеры встретились у них и поприветствовали друг друга рукопожатием. Оркестр исполнил государственные гимны России и КНР. В зале также присутствовали члены делегаций обеих стран. После этого лидеры вместе проследовали в зал Святой Екатерины на переговоры в узком составе, за ними прошли делегации.В состав российской делегации вошли зампред Совбеза Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Денис Мантуров, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощники российского лидера Юрий Ушаков и Максим Орешкин.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин