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В Кремле состоялась церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.03.2023
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15:19 21.03.2023 (обновлено: 15:46 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/kreml-1859501063.html
В Кремле состоялась церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина
В Кремле состоялась церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.03.2023
В Кремле состоялась церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина
Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:19
2023-03-21T15:46
политика
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца (БКД).Лидер Китая прибыл к главному входу БКД и поднялся на второй этаж по парадной лестнице мимо выстроенного почетного караула.Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга. Оркестр исполнил государственные гимны России и КНР. В зале также присутствовали члены делегаций обеих стран."Договорились, что пресса сделает съемку, и на этом мы их любопытство удовлетворим, а дальше будем в закрытом режиме", - сказал Путин.Лидеры прошли в зал Святой Екатерины на переговоры в узком составе. Позднее состоятся переговоры в расширенном составе в Александровском зале и подписание документов в Малахитовом фойе. Лидеры также выступят с совместным заявлением. Завершится программа государственным обедом в Грановитой палате.Путин и Си Цзиньпин вышли навстречу друг другу с разных концов Георгиевского зала. В центре зала установлены флаги РФ и Китая, лидеры встретились у них и поприветствовали друг друга рукопожатием. Оркестр исполнил государственные гимны России и КНР. В зале также присутствовали члены делегаций обеих стран. После этого лидеры вместе проследовали в зал Святой Екатерины на переговоры в узком составе, за ними прошли делегации.В состав российской делегации вошли зампред Совбеза Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Денис Мантуров, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощники российского лидера Юрий Ушаков и Максим Орешкин.
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политика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Политика, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
В Кремле состоялась церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина

Церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина состоялась в Георгиевском зале Кремля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца (БКД).
Лидер Китая прибыл к главному входу БКД и поднялся на второй этаж по парадной лестнице мимо выстроенного почетного караула.
Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга. Оркестр исполнил государственные гимны России и КНР. В зале также присутствовали члены делегаций обеих стран.
"Договорились, что пресса сделает съемку, и на этом мы их любопытство удовлетворим, а дальше будем в закрытом режиме", - сказал Путин.
Лидеры прошли в зал Святой Екатерины на переговоры в узком составе. Позднее состоятся переговоры в расширенном составе в Александровском зале и подписание документов в Малахитовом фойе. Лидеры также выступят с совместным заявлением. Завершится программа государственным обедом в Грановитой палате.
Путин и Си Цзиньпин вышли навстречу друг другу с разных концов Георгиевского зала. В центре зала установлены флаги РФ и Китая, лидеры встретились у них и поприветствовали друг друга рукопожатием. Оркестр исполнил государственные гимны России и КНР. В зале также присутствовали члены делегаций обеих стран. После этого лидеры вместе проследовали в зал Святой Екатерины на переговоры в узком составе, за ними прошли делегации.
В состав российской делегации вошли зампред Совбеза Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Денис Мантуров, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощники российского лидера Юрий Ушаков и Максим Орешкин.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин и Си продолжат "великий поход"
Вчера, 08:00
 
ПолитикаРоссияКитайВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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