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Федор Конюхов готовится к рекордному перелету на воздушном шаре - РИА Новости, 21.03.2023
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Туризм
 
15:05 21.03.2023 (обновлено: 17:32 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/konyukhov-1859474210.html
Федор Конюхов готовится к рекордному перелету на воздушном шаре
Федор Конюхов готовится к рекордному перелету на воздушном шаре - РИА Новости, 21.03.2023
Федор Конюхов готовится к рекордному перелету на воздушном шаре
Федор Конюхов в Кировске готовится к рекордному перелету на тепловом воздушном шаре "ФосАгро", сегодня проходит проверка оборудования, организационный штаб... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:05
2023-03-21T17:32
туризм
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федор конюхов
кировск
фосагро
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Федор Конюхов в Кировске готовится к рекордному перелету на тепловом воздушном шаре "ФосАгро", сегодня проходит проверка оборудования, организационный штаб ожидает актуальную сводку погоды для принятия решения о дате старта, сообщил РИА Новости представитель путешественника. Завтра, 22 марта, состоится пресс-конференция и открытие выставки работ Конюхова.Как сообщили в экспедиционном штабе, Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло планируют улучшить собственное достижение и продержаться в воздухе без посадки более 60 часов, преодолев расстояние до трех тысяч километров. Полет запланирован на высоте до пяти тысяч метров со средней скоростью в 40-50 километров в час.Ранее в 2017 году Федор Конюхов и Иван Меняйло уже установили мировой рекорд продолжительности полета – 55 часов.Специально для этой новой исторической экспедиции в России был изготовлен тепловой воздушный шар "ФосАгро" с объемом оболочки 12 тысяч кубических метров – самый большой созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания.В случае успеха отечественные путешественники поставят сразу два мировых рекорда – по продолжительности и дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре.РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером перелета Федора Конюхова.
https://ria.ru/20230316/puteshestvie-1857492854.html
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новости - туризм, туризм, туристы, федор конюхов, кировск, фосагро
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Федор Конюхов, Кировск, ФосАгро
Федор Конюхов готовится к рекордному перелету на воздушном шаре

Путешественник Федор Конюхов в Кировске готовится к рекордному перелету на воздушном шаре

© Фото : Международный центр путешествий Федора Конюхова Путешественник Федор Конюхов прибыл в Кировск для подготовки к перелету на тепловом воздушном шаре "ФосАгро"
Путешественник Федор Конюхов прибыл в Кировск для подготовки к перелету на тепловом воздушном шаре ФосАгро - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : Международный центр путешествий Федора Конюхова
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Федор Конюхов в Кировске готовится к рекордному перелету на тепловом воздушном шаре "ФосАгро", сегодня проходит проверка оборудования, организационный штаб ожидает актуальную сводку погоды для принятия решения о дате старта, сообщил РИА Новости представитель путешественника.
Завтра, 22 марта, состоится пресс-конференция и открытие выставки работ Конюхова.
Как сообщили в экспедиционном штабе, Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло планируют улучшить собственное достижение и продержаться в воздухе без посадки более 60 часов, преодолев расстояние до трех тысяч километров. Полет запланирован на высоте до пяти тысяч метров со средней скоростью в 40-50 километров в час.
Ранее в 2017 году Федор Конюхов и Иван Меняйло уже установили мировой рекорд продолжительности полета – 55 часов.
Специально для этой новой исторической экспедиции в России был изготовлен тепловой воздушный шар "ФосАгро" с объемом оболочки 12 тысяч кубических метров – самый большой созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания.
В случае успеха отечественные путешественники поставят сразу два мировых рекорда – по продолжительности и дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре.
РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером перелета Федора Конюхова.
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