https://ria.ru/20230321/konyukhov-1859474210.html

Федор Конюхов готовится к рекордному перелету на воздушном шаре

Федор Конюхов готовится к рекордному перелету на воздушном шаре - РИА Новости, 21.03.2023

Федор Конюхов готовится к рекордному перелету на воздушном шаре

Федор Конюхов в Кировске готовится к рекордному перелету на тепловом воздушном шаре "ФосАгро", сегодня проходит проверка оборудования, организационный штаб... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:05

2023-03-21T15:05

2023-03-21T17:32

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Федор Конюхов в Кировске готовится к рекордному перелету на тепловом воздушном шаре "ФосАгро", сегодня проходит проверка оборудования, организационный штаб ожидает актуальную сводку погоды для принятия решения о дате старта, сообщил РИА Новости представитель путешественника. Завтра, 22 марта, состоится пресс-конференция и открытие выставки работ Конюхова.Как сообщили в экспедиционном штабе, Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло планируют улучшить собственное достижение и продержаться в воздухе без посадки более 60 часов, преодолев расстояние до трех тысяч километров. Полет запланирован на высоте до пяти тысяч метров со средней скоростью в 40-50 километров в час.Ранее в 2017 году Федор Конюхов и Иван Меняйло уже установили мировой рекорд продолжительности полета – 55 часов.Специально для этой новой исторической экспедиции в России был изготовлен тепловой воздушный шар "ФосАгро" с объемом оболочки 12 тысяч кубических метров – самый большой созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания.В случае успеха отечественные путешественники поставят сразу два мировых рекорда – по продолжительности и дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре.РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером перелета Федора Конюхова.

https://ria.ru/20230316/puteshestvie-1857492854.html

кировск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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