https://ria.ru/20230321/kodeks-1859368225.html

КПРФ начала разработку нового Трудового кодекса

КПРФ начала разработку нового Трудового кодекса - РИА Новости, 21.03.2023

КПРФ начала разработку нового Трудового кодекса

КПРФ начала работу над новым Трудовым кодексом РФ, сообщил РИА Новости первый зампред ЦК партии, депутат Госдумы Юрий Афонин. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T09:39

2023-03-21T09:39

2023-03-21T09:39

общество

россия

юрий афонин

госдума рф

кпрф

трудовой кодекс российской федерации (тк рф)

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. КПРФ начала работу над новым Трудовым кодексом РФ, сообщил РИА Новости первый зампред ЦК партии, депутат Госдумы Юрий Афонин. "В КПРФ убеждены, что пытаться "лечить" этот кодекс поправками практически бесполезно, поэтому коммунисты приступили к разработке нового Трудового кодекса… Разрабатываемый законопроект повлияет на жизнь практически каждого человека. Ведь 93% занятых в российской экономике – это наемные работники… Новый Трудовой кодекс всесторонне защитит права человека труда. Объем гарантий будет сравним с тем, что трудящиеся имели в СССР. Будет решен вопрос о первом рабочем месте: молодым специалистам оно будет гарантировано", - сказал он. По словам парламентария, кодекс обеспечит профсоюзам максимум правовых возможностей, чтобы эффективно отстаивать интересы трудящихся. "Перечень вопросов, которыми может заниматься профсоюз, будет существенно увеличен, а профсоюзные активисты получат мощную правовую защиту. Широкие права будут закреплены за трудовым коллективом. Принятые им решения по ряду вопросов станут обязательными для исполнения администрацией предприятия", - добавил парламентарий. Как отметил Афонин, в рабочей группе, где разрабатывается законопроект, состоят ученые-правоведы и юристы, представители профсоюзов и трудовых коллективов, депутаты всех уровней. "Будет расширен сам предмет регулирования Трудового кодекса. Например, в число сторон трудовых отношений будут включены собственники предприятий. В реальности именно они принимают ключевые решения, но юридически они сейчас "спрятаны" за руководителем юрлица: он отвечает за все, собственники – ни за что. В связи с этим будет необходимо внести изменения и в Гражданский кодекс", - заключил он.

https://ria.ru/20230227/sutochnye-1854671585.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, юрий афонин, госдума рф, кпрф, трудовой кодекс российской федерации (тк рф)