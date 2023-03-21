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КПРФ начала разработку нового Трудового кодекса - РИА Новости, 21.03.2023
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09:39 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/kodeks-1859368225.html
КПРФ начала разработку нового Трудового кодекса
КПРФ начала разработку нового Трудового кодекса - РИА Новости, 21.03.2023
КПРФ начала разработку нового Трудового кодекса
КПРФ начала работу над новым Трудовым кодексом РФ, сообщил РИА Новости первый зампред ЦК партии, депутат Госдумы Юрий Афонин. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T09:39
2023-03-21T09:39
общество
россия
юрий афонин
госдума рф
кпрф
трудовой кодекс российской федерации (тк рф)
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. КПРФ начала работу над новым Трудовым кодексом РФ, сообщил РИА Новости первый зампред ЦК партии, депутат Госдумы Юрий Афонин. "В КПРФ убеждены, что пытаться "лечить" этот кодекс поправками практически бесполезно, поэтому коммунисты приступили к разработке нового Трудового кодекса… Разрабатываемый законопроект повлияет на жизнь практически каждого человека. Ведь 93% занятых в российской экономике – это наемные работники… Новый Трудовой кодекс всесторонне защитит права человека труда. Объем гарантий будет сравним с тем, что трудящиеся имели в СССР. Будет решен вопрос о первом рабочем месте: молодым специалистам оно будет гарантировано", - сказал он. По словам парламентария, кодекс обеспечит профсоюзам максимум правовых возможностей, чтобы эффективно отстаивать интересы трудящихся. "Перечень вопросов, которыми может заниматься профсоюз, будет существенно увеличен, а профсоюзные активисты получат мощную правовую защиту. Широкие права будут закреплены за трудовым коллективом. Принятые им решения по ряду вопросов станут обязательными для исполнения администрацией предприятия", - добавил парламентарий. Как отметил Афонин, в рабочей группе, где разрабатывается законопроект, состоят ученые-правоведы и юристы, представители профсоюзов и трудовых коллективов, депутаты всех уровней. "Будет расширен сам предмет регулирования Трудового кодекса. Например, в число сторон трудовых отношений будут включены собственники предприятий. В реальности именно они принимают ключевые решения, но юридически они сейчас "спрятаны" за руководителем юрлица: он отвечает за все, собственники – ни за что. В связи с этим будет необходимо внести изменения и в Гражданский кодекс", - заключил он.
https://ria.ru/20230227/sutochnye-1854671585.html
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общество, россия, юрий афонин, госдума рф, кпрф, трудовой кодекс российской федерации (тк рф)
Общество, Россия, Юрий Афонин, Госдума РФ, КПРФ, Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ)
КПРФ начала разработку нового Трудового кодекса

Депутат от КПРФ Афонин сообщил, что партия начала работать над новым Трудовым кодексом

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУчастники III совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ в Московской области
Участники III совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники III совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. КПРФ начала работу над новым Трудовым кодексом РФ, сообщил РИА Новости первый зампред ЦК партии, депутат Госдумы Юрий Афонин.
"В КПРФ убеждены, что пытаться "лечить" этот кодекс поправками практически бесполезно, поэтому коммунисты приступили к разработке нового Трудового кодекса… Разрабатываемый законопроект повлияет на жизнь практически каждого человека. Ведь 93% занятых в российской экономике – это наемные работники… Новый Трудовой кодекс всесторонне защитит права человека труда. Объем гарантий будет сравним с тем, что трудящиеся имели в СССР. Будет решен вопрос о первом рабочем месте: молодым специалистам оно будет гарантировано", - сказал он.
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По словам парламентария, кодекс обеспечит профсоюзам максимум правовых возможностей, чтобы эффективно отстаивать интересы трудящихся. "Перечень вопросов, которыми может заниматься профсоюз, будет существенно увеличен, а профсоюзные активисты получат мощную правовую защиту. Широкие права будут закреплены за трудовым коллективом. Принятые им решения по ряду вопросов станут обязательными для исполнения администрацией предприятия", - добавил парламентарий.
Как отметил Афонин, в рабочей группе, где разрабатывается законопроект, состоят ученые-правоведы и юристы, представители профсоюзов и трудовых коллективов, депутаты всех уровней.
"Будет расширен сам предмет регулирования Трудового кодекса. Например, в число сторон трудовых отношений будут включены собственники предприятий. В реальности именно они принимают ключевые решения, но юридически они сейчас "спрятаны" за руководителем юрлица: он отвечает за все, собственники – ни за что. В связи с этим будет необходимо внести изменения и в Гражданский кодекс", - заключил он.
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