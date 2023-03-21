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Вахруков рассказал, когда восстановится взаимный турпоток с Китаем - РИА Новости, 21.03.2023
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Туризм
 
19:22 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/kitay-1859589907.html
Вахруков рассказал, когда восстановится взаимный турпоток с Китаем
Вахруков рассказал, когда восстановится взаимный турпоток с Китаем - РИА Новости, 21.03.2023
Вахруков рассказал, когда восстановится взаимный турпоток с Китаем
Объем туристического потока с китайской стороной восстановится до доковидного уровня уже в ближайшие годы, заявил замминистра экономического развития России... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:22
2023-03-21T19:22
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
китай
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Объем туристического потока с китайской стороной восстановится до доковидного уровня уже в ближайшие годы, заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков"Учитывая взаимное доверие, уважение суверенитета и интересов друг друга, туризм в перспективе может стать основой роста торговли услугами для наших государств", – пояснил он.Замминистра добавил, что продолжается работа по повышению доступности взаимных турпоездок между Россией и Китаем. "После снятия антиковидных ограничений КНР в феврале этого года российские туроператоры начали прием китайских групп, путешествующих по визам, – отметил Дмитрий Вахруков. – Для возобновления групповых безвизовых поездок между странами ожидаем актуализированный список китайских компаний, которые планируют направлять безвизовые туры".Также, по его словам, ведется работа по запуску единой электронной визы. "Она, мы надеемся, заработает в ближайшее время, и над упрощением расчетов иностранных туристов внутри России", – отметил замминистра.По его словам, совместно с бизнесом министерство планирует вести работу над расширением предложения, в том числе для новых категорий китайских туристов, в традиционно востребованных направлениях, таких как Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, а также в еще не пользующихся популярностью регионах.
https://ria.ru/20230321/kitay-1859496368.html
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новости - туризм, туризм, туристы, китай, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Вахруков рассказал, когда восстановится взаимный турпоток с Китаем

Вахруков: объем турпотока с Китаем восстановится до доковидного уровня в ближайшие годы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВстреча туристов из Китая в московском аэропорту Шереметьево
Встреча туристов из Китая в московском аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Объем туристического потока с китайской стороной восстановится до доковидного уровня уже в ближайшие годы, заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков
"Учитывая взаимное доверие, уважение суверенитета и интересов друг друга, туризм в перспективе может стать основой роста торговли услугами для наших государств", – пояснил он.
Замминистра добавил, что продолжается работа по повышению доступности взаимных турпоездок между Россией и Китаем. "После снятия антиковидных ограничений КНР в феврале этого года российские туроператоры начали прием китайских групп, путешествующих по визам, – отметил Дмитрий Вахруков. – Для возобновления групповых безвизовых поездок между странами ожидаем актуализированный список китайских компаний, которые планируют направлять безвизовые туры".
Также, по его словам, ведется работа по запуску единой электронной визы. "Она, мы надеемся, заработает в ближайшее время, и над упрощением расчетов иностранных туристов внутри России", – отметил замминистра.
По его словам, совместно с бизнесом министерство планирует вести работу над расширением предложения, в том числе для новых категорий китайских туристов, в традиционно востребованных направлениях, таких как Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, а также в еще не пользующихся популярностью регионах.
Туристы из Китая на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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