https://ria.ru/20230321/kitay-1859552720.html
Си Цзиньпин заявил о готовности укреплять координацию с Россией
Си Цзиньпин заявил о готовности укреплять координацию с Россией - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин заявил о готовности укреплять координацию с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов вместе с президентом РФ Владимиром Путиным обозначить план развития двусторонних отношений РФ и Китая и укреплять РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:32
2023-03-21T17:32
2023-03-21T17:46
россия
си цзиньпин
китай
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов вместе с президентом РФ Владимиром Путиным обозначить план развития двусторонних отношений РФ и Китая и укреплять координацию двух стран."Между нашими странами углубляется политическое взаимодоверие, приумножаются общие интересы, сближаются народы, поступательно развивается сотрудничество в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, культурном и региональном измерениях", - заявил Си Цзиньпин, открывая переговоры с расширенном формате.Председатель КНР добавил, что во время состоявшейся накануне неформальной встречи с президентом РФ, а также в ходе переговоров с утра с премьером Михаилом Мишустиным и переговоров в Кремле в узком составе, стороны "обменялись мнениями по вопросам расширения охвата в сфере сотрудничества"."Я знаю, что в России стремительно реализуются национальные цели развития до 2030 года. Предлагаю укреплять координацию и взаимодействие для получения дополнительной отдачи от практического сотрудничества. Господин президент, готов вместе с вами обозначить план развития двусторонних отношений и практического сотрудничества в интересах процветания и возрождения Китая и России", - заключил Си Цзиньпин.
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, си цзиньпин, китай, владимир путин, политика
Россия, Си Цзиньпин, Китай, Владимир Путин, Политика
Си Цзиньпин заявил о готовности укреплять координацию с Россией
Си Цзиньпин заявил, что готов обозначить с Путиным план развития отношений двух стран
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов вместе с президентом РФ Владимиром Путиным обозначить план развития двусторонних отношений РФ и Китая и укреплять координацию двух стран.
"Между нашими странами углубляется политическое взаимодоверие, приумножаются общие интересы, сближаются народы, поступательно развивается сотрудничество в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, культурном и региональном измерениях", - заявил Си Цзиньпин, открывая переговоры с расширенном формате.
Председатель КНР добавил, что во время состоявшейся накануне неформальной встречи с президентом РФ, а также в ходе переговоров с утра с премьером Михаилом Мишустиным
и переговоров в Кремле в узком составе, стороны "обменялись мнениями по вопросам расширения охвата в сфере сотрудничества".
"Я знаю, что в России стремительно реализуются национальные цели развития до 2030 года. Предлагаю укреплять координацию и взаимодействие для получения дополнительной отдачи от практического сотрудничества. Господин президент, готов вместе с вами обозначить план развития двусторонних отношений и практического сотрудничества в интересах процветания и возрождения Китая и России", - заключил Си Цзиньпин.
Путин и Си продолжат "великий поход"