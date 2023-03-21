https://ria.ru/20230321/kitay-1859552720.html

Си Цзиньпин заявил о готовности укреплять координацию с Россией

Си Цзиньпин заявил о готовности укреплять координацию с Россией - РИА Новости, 21.03.2023

Си Цзиньпин заявил о готовности укреплять координацию с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов вместе с президентом РФ Владимиром Путиным обозначить план развития двусторонних отношений РФ и Китая и укреплять РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:32

2023-03-21T17:32

2023-03-21T17:46

россия

си цзиньпин

китай

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859520581_0:360:2048:1512_1920x0_80_0_0_d755bb866f55c1828319344baf54145a.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов вместе с президентом РФ Владимиром Путиным обозначить план развития двусторонних отношений РФ и Китая и укреплять координацию двух стран."Между нашими странами углубляется политическое взаимодоверие, приумножаются общие интересы, сближаются народы, поступательно развивается сотрудничество в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, культурном и региональном измерениях", - заявил Си Цзиньпин, открывая переговоры с расширенном формате.Председатель КНР добавил, что во время состоявшейся накануне неформальной встречи с президентом РФ, а также в ходе переговоров с утра с премьером Михаилом Мишустиным и переговоров в Кремле в узком составе, стороны "обменялись мнениями по вопросам расширения охвата в сфере сотрудничества"."Я знаю, что в России стремительно реализуются национальные цели развития до 2030 года. Предлагаю укреплять координацию и взаимодействие для получения дополнительной отдачи от практического сотрудничества. Господин президент, готов вместе с вами обозначить план развития двусторонних отношений и практического сотрудничества в интересах процветания и возрождения Китая и России", - заключил Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, си цзиньпин, китай, владимир путин, политика