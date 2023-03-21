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В Вашингтоне сравнили отношения между Россией и Китаем с браком по расчету
В Вашингтоне сравнили отношения между Россией и Китаем с браком по расчету - РИА Новости, 21.03.2023
В Вашингтоне сравнили отношения между Россией и Китаем с браком по расчету
В Белом доме заявили, что рассматривают "растущую близость" между Китаем и Россией не иначе как "брак по расчету". РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:00
2023-03-21T17:00
2023-03-21T18:42
в мире
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
джон кирби
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Белом доме заявили, что рассматривают "растущую близость" между Китаем и Россией не иначе как "брак по расчету". По его утверждению, лидеру КНР Си Цзиньпину нужен российский президент Владимир Путин, чтобы "потеснить лидерство США по всему миру", а российскому президенту нужен лидер КНР, поскольку ему якобы нужна "помощь с вооружением". Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина с 20 по 22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, джон кирби
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Джон Кирби
В Вашингтоне сравнили отношения между Россией и Китаем с браком по расчету
Координатор Белого дома Кирби назвал сближение России и Китая браком по расчету
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
В Белом доме заявили
, что рассматривают "растущую близость" между Китаем и Россией не иначе как "брак по расчету".
«
"Притом что эти страны могут, конечно, иметь двусторонние отношения, мы не рассматриваем эти переговоры и растущую близость этих двух стран как нечто большее, чем брак по расчету", — заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC.
По его утверждению, лидеру КНР Си Цзиньпину нужен российский президент Владимир Путин, чтобы "потеснить лидерство США по всему миру", а российскому президенту нужен лидер КНР, поскольку ему якобы нужна "помощь с вооружением".
Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина с 20 по 22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
Запад напуган визитом Си Цзиньпина в Москву