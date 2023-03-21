https://ria.ru/20230321/kitay-1859541710.html

В Вашингтоне сравнили отношения между Россией и Китаем с браком по расчету

В Вашингтоне сравнили отношения между Россией и Китаем с браком по расчету - РИА Новости, 21.03.2023

В Вашингтоне сравнили отношения между Россией и Китаем с браком по расчету

В Белом доме заявили, что рассматривают "растущую близость" между Китаем и Россией не иначе как "брак по расчету". РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:00

2023-03-21T17:00

2023-03-21T18:42

в мире

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

джон кирби

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Белом доме заявили, что рассматривают "растущую близость" между Китаем и Россией не иначе как "брак по расчету". По его утверждению, лидеру КНР Си Цзиньпину нужен российский президент Владимир Путин, чтобы "потеснить лидерство США по всему миру", а российскому президенту нужен лидер КНР, поскольку ему якобы нужна "помощь с вооружением". Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина с 20 по 22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, джон кирби