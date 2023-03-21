https://ria.ru/20230321/kitay-1859409864.html

Мишустин поблагодарил Си Цзиньпина за внимание к развитию дружбы с Россией

Мишустин поблагодарил Си Цзиньпина за внимание к развитию дружбы с Россией - РИА Новости, 21.03.2023

Мишустин поблагодарил Си Цзиньпина за внимание к развитию дружбы с Россией

Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за большое внимание, которое тот лично уделяет развитию дружбы и партнерства... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:48

2023-03-21T11:48

2023-03-21T11:48

в мире

си цзиньпин

михаил мишустин

китай

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за большое внимание, которое тот лично уделяет развитию дружбы и партнерства России и Китая. Он подчеркнул важность того, что свой первый зарубежный визит после переизбрания Си Цзиньпин совершает в Россию. "Это свидетельствует об особом характере российско-китайских отношений, вступающих в новую эпоху", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

в мире, си цзиньпин, михаил мишустин, китай, россия