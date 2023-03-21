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Мишустин поблагодарил Си Цзиньпина за внимание к развитию дружбы с Россией - РИА Новости, 21.03.2023
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11:48 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/kitay-1859409864.html
Мишустин поблагодарил Си Цзиньпина за внимание к развитию дружбы с Россией
Мишустин поблагодарил Си Цзиньпина за внимание к развитию дружбы с Россией - РИА Новости, 21.03.2023
Мишустин поблагодарил Си Цзиньпина за внимание к развитию дружбы с Россией
Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за большое внимание, которое тот лично уделяет развитию дружбы и партнерства... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:48
2023-03-21T11:48
в мире
си цзиньпин
михаил мишустин
китай
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за большое внимание, которое тот лично уделяет развитию дружбы и партнерства России и Китая. Он подчеркнул важность того, что свой первый зарубежный визит после переизбрания Си Цзиньпин совершает в Россию. "Это свидетельствует об особом характере российско-китайских отношений, вступающих в новую эпоху", - сказал Мишустин.
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в мире, си цзиньпин, михаил мишустин, китай, россия
В мире, Си Цзиньпин, Михаил Мишустин, Китай, Россия
Мишустин поблагодарил Си Цзиньпина за внимание к развитию дружбы с Россией

Мишустин поблагодарил Си Цзиньпина за личное внимание к развитию отношений с Россией

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за большое внимание, которое тот лично уделяет развитию дружбы и партнерства России и Китая.
«
"Прежде всего, хотел бы поздравить Вас с переизбранием председателем Китайской Народной Республики. И сердечно поблагодарить за большое личное внимание, которое Вы уделяете развитию дружбы и партнерства России и Китая", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул важность того, что свой первый зарубежный визит после переизбрания Си Цзиньпин совершает в Россию.
"Это свидетельствует об особом характере российско-китайских отношений, вступающих в новую эпоху", - сказал Мишустин.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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