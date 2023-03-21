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Госсовет КНР поставит в приоритет партнерство с Россией, заявил Си Цзиньпин
Госсовет КНР поставит в приоритет партнерство с Россией, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 21.03.2023
Госсовет КНР поставит в приоритет партнерство с Россией, заявил Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что новый премьер Госсовета КНР будет уделять приоритетное внимание развитию партнерства с Россией. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:43
2023-03-21T11:43
2023-03-21T11:43
китай
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си цзиньпин
михаил мишустин
государственный совет кнр
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что новый премьер Госсовета КНР будет уделять приоритетное внимание развитию партнерства с Россией. "Господин премьер-министр Госсовета Ли Цян будет по-прежнему уделять приоритетное внимание всестороннему стратегическому партнерству между Китаем и Россией. Также будет уделять и приоритетное внимание установлению тесных рабочих контактов с Вами", - сказал он на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Си Цзиньпин также призвал продолжать традицию регулярных встреч глав правительств двух стран.
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китай, россия, си цзиньпин, михаил мишустин, государственный совет кнр
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Михаил Мишустин, Государственный совет КНР
Госсовет КНР поставит в приоритет партнерство с Россией, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: премьер Госсовета будет уделять приоритетное внимание партнерству с Россией