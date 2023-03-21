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Госсовет КНР поставит в приоритет партнерство с Россией, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 21.03.2023
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11:43 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/kitay-1859407928.html
Госсовет КНР поставит в приоритет партнерство с Россией, заявил Си Цзиньпин
Госсовет КНР поставит в приоритет партнерство с Россией, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 21.03.2023
Госсовет КНР поставит в приоритет партнерство с Россией, заявил Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что новый премьер Госсовета КНР будет уделять приоритетное внимание развитию партнерства с Россией. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:43
2023-03-21T11:43
китай
россия
си цзиньпин
михаил мишустин
государственный совет кнр
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что новый премьер Госсовета КНР будет уделять приоритетное внимание развитию партнерства с Россией. "Господин премьер-министр Госсовета Ли Цян будет по-прежнему уделять приоритетное внимание всестороннему стратегическому партнерству между Китаем и Россией. Также будет уделять и приоритетное внимание установлению тесных рабочих контактов с Вами", - сказал он на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Си Цзиньпин также призвал продолжать традицию регулярных встреч глав правительств двух стран.
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китай, россия, си цзиньпин, михаил мишустин, государственный совет кнр
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Михаил Мишустин, Государственный совет КНР
Госсовет КНР поставит в приоритет партнерство с Россией, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: премьер Госсовета будет уделять приоритетное внимание партнерству с Россией

© AP Photo / Mark SchiefelbeinНовоизбранный Премьер госсовета КНР Ли Цян приносит присягу во время вступления в должность
Новоизбранный Премьер госсовета КНР Ли Цян приносит присягу во время вступления в должность - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Новоизбранный Премьер госсовета КНР Ли Цян приносит присягу во время вступления в должность
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что новый премьер Госсовета КНР будет уделять приоритетное внимание развитию партнерства с Россией.
"Господин премьер-министр Госсовета Ли Цян будет по-прежнему уделять приоритетное внимание всестороннему стратегическому партнерству между Китаем и Россией. Также будет уделять и приоритетное внимание установлению тесных рабочих контактов с Вами", - сказал он на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Си Цзиньпин также призвал продолжать традицию регулярных встреч глав правительств двух стран.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Запад напуган визитом Си Цзиньпина в Москву
20 марта, 08:00
 
КитайРоссияСи ЦзиньпинМихаил МишустинГосударственный совет КНР
 
 
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