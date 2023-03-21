https://ria.ru/20230321/kitay-1859407928.html

Госсовет КНР поставит в приоритет партнерство с Россией, заявил Си Цзиньпин

Госсовет КНР поставит в приоритет партнерство с Россией, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 21.03.2023

Госсовет КНР поставит в приоритет партнерство с Россией, заявил Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что новый премьер Госсовета КНР будет уделять приоритетное внимание развитию партнерства с Россией. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:43

2023-03-21T11:43

2023-03-21T11:43

китай

россия

си цзиньпин

михаил мишустин

государственный совет кнр

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что новый премьер Госсовета КНР будет уделять приоритетное внимание развитию партнерства с Россией. "Господин премьер-министр Госсовета Ли Цян будет по-прежнему уделять приоритетное внимание всестороннему стратегическому партнерству между Китаем и Россией. Также будет уделять и приоритетное внимание установлению тесных рабочих контактов с Вами", - сказал он на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Си Цзиньпин также призвал продолжать традицию регулярных встреч глав правительств двух стран.

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китай

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китай, россия, си цзиньпин, михаил мишустин, государственный совет кнр