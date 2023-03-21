https://ria.ru/20230321/kitay-1859407398.html

Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов

Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов - РИА Новости, 21.03.2023

Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов России и Китая в текущем году. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:42

2023-03-21T11:42

2023-03-21T11:42

экономика

си цзиньпин

михаил мишустин

китай

россия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов России и Китая в текущем году. На встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным он заявил о важности сохранять традицию регулярных встреч глав правительств РФ и КНР. "И другие механизмы (межправительственного сотрудничества - ред.) также, в этом году мы должны активизировать их работу", - сказал Си Цзиньпин. По его словам, работа этих механизмов будет способствовать достижению целей двустороннего сотрудничества.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, си цзиньпин, михаил мишустин, китай, россия