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Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов
Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов России и Китая в текущем году. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:42
2023-03-21T11:42
2023-03-21T11:42
экономика
си цзиньпин
михаил мишустин
китай
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов России и Китая в текущем году. На встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным он заявил о важности сохранять традицию регулярных встреч глав правительств РФ и КНР. "И другие механизмы (межправительственного сотрудничества - ред.) также, в этом году мы должны активизировать их работу", - сказал Си Цзиньпин. По его словам, работа этих механизмов будет способствовать достижению целей двустороннего сотрудничества.
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, си цзиньпин, михаил мишустин, китай, россия
Экономика, Си Цзиньпин, Михаил Мишустин, Китай, Россия
Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов
Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов России и Китая
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов России и Китая в текущем году.
На встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным он заявил о важности сохранять традицию регулярных встреч глав правительств РФ и КНР.
"И другие механизмы (межправительственного сотрудничества - ред.) также, в этом году мы должны активизировать их работу", - сказал Си Цзиньпин.
По его словам, работа этих механизмов будет способствовать достижению целей двустороннего сотрудничества.
Путин и Си продолжат "великий поход"