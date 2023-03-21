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Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов - РИА Новости, 21.03.2023
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11:42 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/kitay-1859407398.html
Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов
Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов России и Китая в текущем году. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:42
2023-03-21T11:42
экономика
си цзиньпин
михаил мишустин
китай
россия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов России и Китая в текущем году. На встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным он заявил о важности сохранять традицию регулярных встреч глав правительств РФ и КНР. "И другие механизмы (межправительственного сотрудничества - ред.) также, в этом году мы должны активизировать их работу", - сказал Си Цзиньпин. По его словам, работа этих механизмов будет способствовать достижению целей двустороннего сотрудничества.
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экономика, си цзиньпин, михаил мишустин, китай, россия
Экономика, Си Цзиньпин, Михаил Мишустин, Китай, Россия
Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов

Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов России и Китая

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал активизировать работу межправительственных механизмов России и Китая в текущем году.
На встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным он заявил о важности сохранять традицию регулярных встреч глав правительств РФ и КНР.
"И другие механизмы (межправительственного сотрудничества - ред.) также, в этом году мы должны активизировать их работу", - сказал Си Цзиньпин.
По его словам, работа этих механизмов будет способствовать достижению целей двустороннего сотрудничества.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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ЭкономикаСи ЦзиньпинМихаил МишустинКитайРоссия
 
 
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