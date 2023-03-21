https://ria.ru/20230321/kitay-1859404026.html
Правительства России и Китая обеспечат работу по выполнению договоренностей
Правительства России и Китая обеспечат работу по выполнению договоренностей - РИА Новости, 21.03.2023
Правительства России и Китая обеспечат работу по выполнению договоренностей
Правительства России и Китая обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, которые будут достигнуты сегодня на высшем уровне, заявил... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:30
2023-03-21T11:30
2023-03-21T11:30
россия
китай
михаил мишустин
си цзиньпин
экономика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правительства России и Китая обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, которые будут достигнуты сегодня на высшем уровне, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Сегодня в Кремле состоятся Ваши переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Планируется принять важные решения по развитию российско-китайского сотрудничества на среднесрочную перспективу до 2030 года. Правительства России и Китая обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, которые будут достигнуты сегодня на высшем уровне", - сказал он на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, михаил мишустин, си цзиньпин, экономика
Россия, Китай, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Экономика
Правительства России и Китая обеспечат работу по выполнению договоренностей
Мишустин: правительства России и Китая обеспечат работу по выполнению договоренностей
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правительства России и Китая обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, которые будут достигнуты сегодня на высшем уровне, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сегодня в Кремле состоятся Ваши переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Планируется принять важные решения по развитию российско-китайского сотрудничества на среднесрочную перспективу до 2030 года. Правительства России и Китая обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, которые будут достигнуты сегодня на высшем уровне", - сказал он на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
Путин и Си продолжат "великий поход"