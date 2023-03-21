Рейтинг@Mail.ru
Правительства России и Китая обеспечат работу по выполнению договоренностей - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/kitay-1859404026.html
Правительства России и Китая обеспечат работу по выполнению договоренностей
Правительства России и Китая обеспечат работу по выполнению договоренностей - РИА Новости, 21.03.2023
Правительства России и Китая обеспечат работу по выполнению договоренностей
Правительства России и Китая обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, которые будут достигнуты сегодня на высшем уровне, заявил... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:30
2023-03-21T11:30
россия
китай
михаил мишустин
си цзиньпин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_1dec8bff8a04ccc5672ba1bf890d6be5.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правительства России и Китая обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, которые будут достигнуты сегодня на высшем уровне, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Сегодня в Кремле состоятся Ваши переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Планируется принять важные решения по развитию российско-китайского сотрудничества на среднесрочную перспективу до 2030 года. Правительства России и Китая обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, которые будут достигнуты сегодня на высшем уровне", - сказал он на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9271017698a4bbdd43f2afdba7cd69e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, михаил мишустин, си цзиньпин, экономика
Россия, Китай, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Экономика
Правительства России и Китая обеспечат работу по выполнению договоренностей

Мишустин: правительства России и Китая обеспечат работу по выполнению договоренностей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правительства России и Китая обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, которые будут достигнуты сегодня на высшем уровне, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сегодня в Кремле состоятся Ваши переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Планируется принять важные решения по развитию российско-китайского сотрудничества на среднесрочную перспективу до 2030 года. Правительства России и Китая обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, которые будут достигнуты сегодня на высшем уровне", - сказал он на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин и Си продолжат "великий поход"
08:00
 
РоссияКитайМихаил МишустинСи ЦзиньпинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала