https://ria.ru/20230321/kitay-1859404026.html

Правительства России и Китая обеспечат работу по выполнению договоренностей

Правительства России и Китая обеспечат работу по выполнению договоренностей - РИА Новости, 21.03.2023

Правительства России и Китая обеспечат работу по выполнению договоренностей

Правительства России и Китая обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, которые будут достигнуты сегодня на высшем уровне, заявил... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:30

2023-03-21T11:30

2023-03-21T11:30

россия

китай

михаил мишустин

си цзиньпин

экономика

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правительства России и Китая обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, которые будут достигнуты сегодня на высшем уровне, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Сегодня в Кремле состоятся Ваши переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Планируется принять важные решения по развитию российско-китайского сотрудничества на среднесрочную перспективу до 2030 года. Правительства России и Китая обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, которые будут достигнуты сегодня на высшем уровне", - сказал он на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, михаил мишустин, си цзиньпин, экономика