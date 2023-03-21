https://ria.ru/20230321/kitay-1859402089.html
Си Цзиньпин сказал, что рад познакомиться с Мишустиным
Си Цзиньпин сказал, что рад познакомиться с Мишустиным - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин сказал, что рад познакомиться с Мишустиным
Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что рад познакомиться с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, отметив, что из-за пандемии последние годы визиты были РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:24
2023-03-21T11:24
2023-03-21T11:51
в мире
си цзиньпин
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что рад познакомиться с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, отметив, что из-за пандемии последние годы визиты были невозможны.
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, михаил мишустин
В мире, Си Цзиньпин, Михаил Мишустин
Си Цзиньпин сказал, что рад познакомиться с Мишустиным
Си Цзиньпин заявил, что рад познакомиться с Мишустиным после ограничений из-за пандемии