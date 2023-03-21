Си Цзиньпин сказал, что рад познакомиться с Мишустиным

«

"Господин премьер-министр Мишустин, я очень рад с вами познакомиться. Из-за пандемии последние годы вы несколько лет не имели возможности посетить Китай с визитом. Мне доставляет большое удовольствие, что спустя три года вновь посещаю дружественную Россию", - сказал он.