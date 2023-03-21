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Си Цзиньпин сказал, что рад познакомиться с Мишустиным - РИА Новости, 21.03.2023
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11:24 21.03.2023 (обновлено: 11:51 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/kitay-1859402089.html
Си Цзиньпин сказал, что рад познакомиться с Мишустиным
Си Цзиньпин сказал, что рад познакомиться с Мишустиным - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин сказал, что рад познакомиться с Мишустиным
Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что рад познакомиться с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, отметив, что из-за пандемии последние годы визиты были РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:24
2023-03-21T11:51
в мире
си цзиньпин
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что рад познакомиться с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, отметив, что из-за пандемии последние годы визиты были невозможны.
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в мире, си цзиньпин, михаил мишустин
В мире, Си Цзиньпин, Михаил Мишустин
Си Цзиньпин сказал, что рад познакомиться с Мишустиным

Си Цзиньпин заявил, что рад познакомиться с Мишустиным после ограничений из-за пандемии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что рад познакомиться с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, отметив, что из-за пандемии последние годы визиты были невозможны.
«

"Господин премьер-министр Мишустин, я очень рад с вами познакомиться. Из-за пандемии последние годы вы несколько лет не имели возможности посетить Китай с визитом. Мне доставляет большое удовольствие, что спустя три года вновь посещаю дружественную Россию", - сказал он.

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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В миреСи ЦзиньпинМихаил Мишустин
 
 
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