https://ria.ru/20230321/kitay-1859401466.html
Си Цзиньпин объяснил выбор России в качестве первой страны для визита
Си Цзиньпин объяснил выбор России в качестве первой страны для визита - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин объяснил выбор России в качестве первой страны для визита
Си Цзиньпин заявил, что выбрал Россию для своего первого международного визита после переизбрания на пост председателя КНР, так как это соответствует... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:22
2023-03-21T11:22
2023-03-21T11:48
россия
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Си Цзиньпин заявил, что выбрал Россию для своего первого международного визита после переизбрания на пост председателя КНР, так как это соответствует исторической логике: Россия и Китай — крупнейшие державы и стратегические партнеры.
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, си цзиньпин
Си Цзиньпин объяснил выбор России в качестве первой страны для визита
Си Цзиньпин объяснил выбор России в качестве первой страны для визита исторической логикой