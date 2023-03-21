https://ria.ru/20230321/kitay-1859401466.html

Си Цзиньпин объяснил выбор России в качестве первой страны для визита

Си Цзиньпин объяснил выбор России в качестве первой страны для визита - РИА Новости, 21.03.2023

Си Цзиньпин объяснил выбор России в качестве первой страны для визита

Си Цзиньпин заявил, что выбрал Россию для своего первого международного визита после переизбрания на пост председателя КНР, так как это соответствует... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:22

2023-03-21T11:22

2023-03-21T11:48

россия

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Си Цзиньпин заявил, что выбрал Россию для своего первого международного визита после переизбрания на пост председателя КНР, так как это соответствует исторической логике: Россия и Китай — крупнейшие державы и стратегические партнеры.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, си цзиньпин