https://ria.ru/20230321/kitay-1859400839.html

Си Цзиньпин пригласил Мишустина посетить Китай как можно скорее

Си Цзиньпин пригласил Мишустина посетить Китай как можно скорее - РИА Новости, 21.03.2023

Си Цзиньпин пригласил Мишустина посетить Китай как можно скорее

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить Китай с визитом как можно скорее. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:22

2023-03-21T11:22

2023-03-21T11:41

китай

си цзиньпин

россия

политика

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить Китай с визитом как можно скорее."Я также приветствую вас, господин премьер-министр, посетить в удобное для вас время Китай с визитом, чтобы вы как можно скорее установили тесные связи с новым премьер-министром Госсовета господином Ли Цяном", - сказал Си.Он отметил необходимость продолжать практику регулярных встреч глав правительств двух стран.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

китай

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

китай, си цзиньпин, россия, политика, михаил мишустин