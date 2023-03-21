https://ria.ru/20230321/kitay-1859400839.html
Си Цзиньпин пригласил Мишустина посетить Китай как можно скорее
Си Цзиньпин пригласил Мишустина посетить Китай как можно скорее - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин пригласил Мишустина посетить Китай как можно скорее
Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить Китай с визитом как можно скорее. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:22
2023-03-21T11:22
2023-03-21T11:41
китай
си цзиньпин
россия
политика
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859267035_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_c4af1618cb7a3698aba033345308148f.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить Китай с визитом как можно скорее."Я также приветствую вас, господин премьер-министр, посетить в удобное для вас время Китай с визитом, чтобы вы как можно скорее установили тесные связи с новым премьер-министром Госсовета господином Ли Цяном", - сказал Си.Он отметил необходимость продолжать практику регулярных встреч глав правительств двух стран.
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859267035_119:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_9f9f37356bca23aa0b11dd00d34fd2f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, си цзиньпин, россия, политика, михаил мишустин
Китай, Си Цзиньпин, Россия, Политика, Михаил Мишустин
Си Цзиньпин пригласил Мишустина посетить Китай как можно скорее
Си Цзиньпин пригласил премьера России Мишустина в Китай с визитом как можно скорее
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить Китай с визитом как можно скорее.
"Я также приветствую вас, господин премьер-министр, посетить в удобное для вас время Китай с визитом, чтобы вы как можно скорее установили тесные связи с новым премьер-министром Госсовета господином Ли Цяном", - сказал Си.
Он отметил необходимость продолжать практику регулярных встреч глав правительств двух стран.
Путин и Си продолжат "великий поход"