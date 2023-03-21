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Си Цзиньпин пригласил Мишустина посетить Китай как можно скорее - РИА Новости, 21.03.2023
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11:22 21.03.2023 (обновлено: 11:41 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/kitay-1859400839.html
Си Цзиньпин пригласил Мишустина посетить Китай как можно скорее
Си Цзиньпин пригласил Мишустина посетить Китай как можно скорее - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин пригласил Мишустина посетить Китай как можно скорее
Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить Китай с визитом как можно скорее. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:22
2023-03-21T11:41
китай
си цзиньпин
россия
политика
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить Китай с визитом как можно скорее."Я также приветствую вас, господин премьер-министр, посетить в удобное для вас время Китай с визитом, чтобы вы как можно скорее установили тесные связи с новым премьер-министром Госсовета господином Ли Цяном", - сказал Си.Он отметил необходимость продолжать практику регулярных встреч глав правительств двух стран.
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китай, си цзиньпин, россия, политика, михаил мишустин
Китай, Си Цзиньпин, Россия, Политика, Михаил Мишустин
Си Цзиньпин пригласил Мишустина посетить Китай как можно скорее

Си Цзиньпин пригласил премьера России Мишустина в Китай с визитом как можно скорее

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить Китай с визитом как можно скорее.
"Я также приветствую вас, господин премьер-министр, посетить в удобное для вас время Китай с визитом, чтобы вы как можно скорее установили тесные связи с новым премьер-министром Госсовета господином Ли Цяном", - сказал Си.
Он отметил необходимость продолжать практику регулярных встреч глав правительств двух стран.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин и Си продолжат "великий поход"
08:00
 
КитайСи ЦзиньпинРоссияПолитикаМихаил Мишустин
 
 
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