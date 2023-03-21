https://ria.ru/20230321/kazakhstan-1859631584.html

Толчки от землетрясения в Афганистане ощущались на юге Казахстана

Толчки от землетрясения в Афганистане ощущались на юге Казахстана - РИА Новости, 21.03.2023

Толчки от землетрясения в Афганистане ощущались на юге Казахстана

Жители юга Казахстана ощутили подземные толчки силой 3 балла по шкале МSК-64 от землетрясения магнитудой 7,8 с эпицентром в Афганистане, сообщила... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T21:59

2023-03-21T21:59

2023-03-21T21:59

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АЛМА-АТА, 21 мар - РИА Новости. Жители юга Казахстана ощутили подземные толчки силой 3 балла по шкале МSК-64 от землетрясения магнитудой 7,8 с эпицентром в Афганистане, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана. Подземные толчки были зафиксированы в 22.47 часов по времени Астаны (19.47 мск). "Эпицентр землетрясения расположен в 848 километрах на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 16.1. Магнитуда MPV 7.8. Глубина 120 километров", - говорится в сообщении ведомства. По информации сейсмологов, толчки силой 3 балла ощущались в городах Шымкент и Тараз на юге страны. Пресс-служба МЧС республики сообщила, что информации о разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20230321/zemletryasenie-1859628382.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, казахстан, афганистан, астана