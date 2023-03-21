https://ria.ru/20230321/kazakhstan-1859359291.html

Токаев назвал выборы в парламент продолжением политических перемен

Токаев назвал выборы в парламент продолжением политических перемен - РИА Новости, 21.03.2023

Токаев назвал выборы в парламент продолжением политических перемен

Прошедшие в Казахстане парламентские и местные выборы стали достойным продолжением масштабных политических перемен в стране, считает президент республики... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T08:54

2023-03-21T08:54

2023-03-21T08:54

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

парламент казахстана

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АСТАНА, 21 мар - РИА Новости. Прошедшие в Казахстане парламентские и местные выборы стали достойным продолжением масштабных политических перемен в стране, считает президент республики Касым-Жомарт Токаев.В Казахстане в воскресенье прошли внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). Согласно предварительным данным центризбиркома, по результатам голосования по партийным спискам в мажилис проходят шесть из семи принимавших участие в выборах партий. Так, партия "Аманат" набрала 53,9%, народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" - 10,9%, партия Respublica - 8,59%, Народная партия Казахстана - 6,8%, демократическая партия Казахстана "Ак жол" - 8,41% и Общенациональная социал-демократическая партия - 5,2%.Токаев напомнил, что ровно год назад он выступил с инициативами, направленными на масштабную модернизация всех сфер жизни страны. "Народ поддержал наши предложения. За год мы успешно реализовали все намеченное. В ходе референдума были внесены важные поправки в конституцию страны. Осуществлены серьезные политические шаги, направленные на обновление системы власти", - отметил глава государства.По его словам, сегодняшний облик нового Казахстана в полной мере соответствует духу и характеру весеннего праздника."В дни великого народного праздника наша страна значительно преобразилась. Полностью обновленная политическая система придаст мощный импульс развитию нашего государства. Осуществляемые реформы открывают путь к экономическому росту и повышению доходов населения. Реформы непременно будут продолжены. Мы станем всесторонне развитым и сильным государством. Это наша главная цель", - заявил президент.По словам Токаева, несмотря на различия во взглядах граждан, у всех казахстанцев общие устремления – это благополучие народа и светлое будущее государства. "Предстоит большая работа. Если мы сохраним наше единство и будем сплоченно трудиться, мы сможем преодолеть любые препятствия. Я верю в светлое будущее нашего талантливого народа. Интересы государства – превыше всего", - заключил он.

https://ria.ru/20230319/vybory-1858570482.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, парламент казахстана