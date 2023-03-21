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Министр финансов Ирана прокомментировал строительство коридора "Север-Юг" - РИА Новости, 21.03.2023
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07:10 21.03.2023 (обновлено: 07:12 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/iran-1859346547.html
Министр финансов Ирана прокомментировал строительство коридора "Север-Юг"
Министр финансов Ирана прокомментировал строительство коридора "Север-Юг" - РИА Новости, 21.03.2023
Министр финансов Ирана прокомментировал строительство коридора "Север-Юг"
Иран надеется увидеть завершение строительства и запуск транспортного коридора "Север-Юг" до 2025 года, заявил в интервью РИА Новости министр экономики и... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T07:10
2023-03-21T07:12
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ТЕГЕРАН, 21 мар – РИА Новости. Иран надеется увидеть завершение строительства и запуск транспортного коридора "Север-Юг" до 2025 года, заявил в интервью РИА Новости министр экономики и финансов Эхсан Хандузи. "Мы надеемся увидеть завершение проекта коридора "Север-Юг" и открытие железнодорожных путей до того, как сроки полномочий нынешнего правительства Ирана (во главе с президентом Эбрахимом Раиси – ред.) подойдут к завершению (следующие президентские выборы в Иране пройдут летом 2025 года – ред.), - сказал Ханудзи. Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг " - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК "Север-Юг": Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). На иранской территории остается незавершенным участок ж/д Астара-Решт в рамках МТК "Север-Юг". Россия, Иран и Азербайджан готовят межправсоглашение о строительстве этого участка, планируют заключить его в 2023 году.
https://ria.ru/20230321/iran-1859344079.html
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в мире, иран, санкт-петербург, мумбаи
В мире, Иран, Санкт-Петербург, Мумбаи
Министр финансов Ирана прокомментировал строительство коридора "Север-Юг"

Хандузи: Иран надеется до 2025 года увидеть завершение строительства коридора "Север-Юг"

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкНачало регулярного движения поездов на участке от станции Яндыки до порта Оля (Астраханская область) - российский участок международного транспортного коридора "Север-Юг"
Начало регулярного движения поездов на участке от станции Яндыки до порта Оля (Астраханская область) - российский участок международного транспортного коридора Север-Юг - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
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ТЕГЕРАН, 21 мар – РИА Новости. Иран надеется увидеть завершение строительства и запуск транспортного коридора "Север-Юг" до 2025 года, заявил в интервью РИА Новости министр экономики и финансов Эхсан Хандузи.
"Мы надеемся увидеть завершение проекта коридора "Север-Юг" и открытие железнодорожных путей до того, как сроки полномочий нынешнего правительства Ирана (во главе с президентом Эбрахимом Раиси – ред.) подойдут к завершению (следующие президентские выборы в Иране пройдут летом 2025 года – ред.), - сказал Ханудзи.
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Международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг " - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК "Север-Юг": Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные).
На иранской территории остается незавершенным участок ж/д Астара-Решт в рамках МТК "Север-Юг". Россия, Иран и Азербайджан готовят межправсоглашение о строительстве этого участка, планируют заключить его в 2023 году.
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