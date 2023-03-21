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В России разработали устройство для реанимации в полевых условиях

В России разработали устройство для реанимации в полевых условиях - РИА Новости, 21.03.2023

В России разработали устройство для реанимации в полевых условиях

Российский научный центр "Прикладная химия (ГИПХ)" госкорпорации "Ростех" разработал портативный ингалятор, позволяющий проводить дыхательную реанимацию в... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T23:01

2023-03-21T23:01

2023-03-21T23:55

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российский научный центр "Прикладная химия (ГИПХ)" госкорпорации "Ростех" разработал портативный ингалятор, позволяющий проводить дыхательную реанимацию в полевых условиях, сообщается на сайте госкорпорации. "Российский научный центр "Прикладная химия (ГИПХ)" госкорпорации "Ростех" разработал портативный ингалятор, который позволяет проводить дыхательную реанимацию в полевых условиях и при транспортировке пациентов. Аппарат предназначен для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в авариях, чрезвычайных происшествиях, а также в ходе боевых действий", — говорится в сообщении. В "Ростехе" уточняют, что устройство представляет собой химический генератор кислорода в теплозащитном корпусе с маской для дыхания. Внутри корпуса находится компактный генератор с твердым химическим источником чистого кислорода на основе хлората натрия. Изделие разработано на базе серийно выпускаемого ГИПХ авиационного генератора кислорода, используемого в аварийных системах гражданской и военной авиации. "Разработанное специалистами ГИПХ переносное устройство дает возможность проводить дыхательную реанимацию там, где это трудно представить, например в зоне ЧС или боевых действий. Генератор в составе ингалятора весит немногим более 700 граммов, имеет небольшой корпус. При этом твердый химический источник обеспечивает 120 литров кислорода, которого хватит на 20 минут дыхания для одного пациента", — отметил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко. ГИПХ сотрудничает с ведущими химическими компаниями и вузами России, имеет контракты на научные исследования, проектирование и строительство химических установок и производств. "Прикладная химия" обеспечивает научно-исследовательскими разработками важнейшие отрасли промышленности. Работы проводятся совместно с предприятиями госкорпораций "Ростех", "Роскосмос" и "Росатом", а также Минобрнауки, Минпромторгом, Минобороны России и РАН.

https://ria.ru/20230213/rak-1851597865.html

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россия, ростех, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", здоровье - общество