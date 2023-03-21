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В Индонезии хотят отказаться от Visa и Mastercard - РИА Новости, 21.03.2023
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Туризм
 
06:16 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/indoneziya-1859185258.html
В Индонезии хотят отказаться от Visa и Mastercard
В Индонезии хотят отказаться от Visa и Mastercard - РИА Новости, 21.03.2023
В Индонезии хотят отказаться от Visa и Mastercard
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что его инициатива по отказу от платежных систем Visa и Mastercard ради национальной независимости была вдохновлена... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T06:16
2023-03-21T06:16
туризм
туризм
новости - туризм
индонезия
visa, inc.
mastercard, inc.
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что его инициатива по отказу от платежных систем Visa и Mastercard ради национальной независимости была вдохновлена ситуацией, в которую попали российские туристы в Индонезии после блокировки их кредитных карт, сообщает CNBS Indonesia. По его данным, Видодо поручил отказаться от Visa и Mastercard после размышлений об их роли во введении санкций против россиян в 2022 году. Тогда платежные сети оказались закрыты для граждан РФ. По словам президента Индонезии, такие меры —угроза национальной безопасности любой страны и повод для создания собственной платежной системы. "Помните, как в то время многие российские туристы, приехавшие на Бали, не могли заплатить за отель, и их приходилось выселять из гостиниц, потому что их кредитные карты нельзя было использовать?" — сказал Видодо, выступая в Джакарте. По его оценке, так Индонезия получит гарантию, что для проведения транзакций ей больше не будут нужны иностранные посредники. Ранее президент призвал региональные власти Индонезии отказаться от платежных сетей Mastercard и Visa и начать использовать кредитные карты, выпущенные местными банками. Член правления индонезийской ассоциации кредитных карт (AKKI) Додит Пробоякти заявил РИА Новости, что Индонезия применит опыт России в введении платежной системы "Мир", чтобы ввести собственную национальную систему.
https://ria.ru/20230320/indoneziya-1859064517.html
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туризм, новости - туризм, индонезия, visa, inc., mastercard, inc.
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Индонезия, Visa, Inc., MasterCard, Inc.
В Индонезии хотят отказаться от Visa и Mastercard

Российские туристы вдохновили президента Индонезии на отказ от Visa и Mastercard

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что его инициатива по отказу от платежных систем Visa и Mastercard ради национальной независимости была вдохновлена ситуацией, в которую попали российские туристы в Индонезии после блокировки их кредитных карт, сообщает CNBS Indonesia.
По его данным, Видодо поручил отказаться от Visa и Mastercard после размышлений об их роли во введении санкций против россиян в 2022 году. Тогда платежные сети оказались закрыты для граждан РФ. По словам президента Индонезии, такие меры —угроза национальной безопасности любой страны и повод для создания собственной платежной системы.
"Помните, как в то время многие российские туристы, приехавшие на Бали, не могли заплатить за отель, и их приходилось выселять из гостиниц, потому что их кредитные карты нельзя было использовать?" — сказал Видодо, выступая в Джакарте.
По его оценке, так Индонезия получит гарантию, что для проведения транзакций ей больше не будут нужны иностранные посредники.
Ранее президент призвал региональные власти Индонезии отказаться от платежных сетей Mastercard и Visa и начать использовать кредитные карты, выпущенные местными банками.
Член правления индонезийской ассоциации кредитных карт (AKKI) Додит Пробоякти заявил РИА Новости, что Индонезия применит опыт России в введении платежной системы "Мир", чтобы ввести собственную национальную систему.
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