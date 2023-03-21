https://ria.ru/20230321/indoneziya-1859185258.html

В Индонезии хотят отказаться от Visa и Mastercard

В Индонезии хотят отказаться от Visa и Mastercard - РИА Новости, 21.03.2023

В Индонезии хотят отказаться от Visa и Mastercard

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что его инициатива по отказу от платежных систем Visa и Mastercard ради национальной независимости была вдохновлена... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T06:16

2023-03-21T06:16

2023-03-21T06:16

туризм

туризм

новости - туризм

индонезия

visa, inc.

mastercard, inc.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156166/33/1561663304_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_8fb658d667d1e2e250a462867a4b4b36.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что его инициатива по отказу от платежных систем Visa и Mastercard ради национальной независимости была вдохновлена ситуацией, в которую попали российские туристы в Индонезии после блокировки их кредитных карт, сообщает CNBS Indonesia. По его данным, Видодо поручил отказаться от Visa и Mastercard после размышлений об их роли во введении санкций против россиян в 2022 году. Тогда платежные сети оказались закрыты для граждан РФ. По словам президента Индонезии, такие меры —угроза национальной безопасности любой страны и повод для создания собственной платежной системы. "Помните, как в то время многие российские туристы, приехавшие на Бали, не могли заплатить за отель, и их приходилось выселять из гостиниц, потому что их кредитные карты нельзя было использовать?" — сказал Видодо, выступая в Джакарте. По его оценке, так Индонезия получит гарантию, что для проведения транзакций ей больше не будут нужны иностранные посредники. Ранее президент призвал региональные власти Индонезии отказаться от платежных сетей Mastercard и Visa и начать использовать кредитные карты, выпущенные местными банками. Член правления индонезийской ассоциации кредитных карт (AKKI) Додит Пробоякти заявил РИА Новости, что Индонезия применит опыт России в введении платежной системы "Мир", чтобы ввести собственную национальную систему.

https://ria.ru/20230320/indoneziya-1859064517.html

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, индонезия, visa, inc., mastercard, inc.