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ЦБ Индонезии готовится к полному отказу от Visa и Mastercard - РИА Новости, 20.03.2023
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13:47 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/visa-1859113428.html
ЦБ Индонезии готовится к полному отказу от Visa и Mastercard
ЦБ Индонезии готовится к полному отказу от Visa и Mastercard - РИА Новости, 20.03.2023
ЦБ Индонезии готовится к полному отказу от Visa и Mastercard
Банк Индонезии (центробанк) заявил, что представит внутреннюю платёжную систему на смену Visa и Mastercard, и она обеспечит большую независимость и более низкие РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:47
2023-03-20T13:47
экономика
технологии
индонезия
россия
джоко видодо
центральный банк рф (цб рф)
visa, inc.
mastercard, inc.
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Банк Индонезии (центробанк) заявил, что представит внутреннюю платёжную систему на смену Visa и Mastercard, и она обеспечит большую независимость и более низкие комиссии, передает местное агентство ANTARA. Ранее президент Индонезии Джоко Видодо призвал региональные власти отказаться от платежных сетей Mastercard и Visa и начать использовать кредитные карты, выпущенные местными банками. По словам Видодо, отказ от западных платежных систем необходим для защиты платежей от возможных внешнеполитических последствий. "Центральный банк ведет переговоры с местными предприятиями, и прогресс составляет около 90%", - приводит в понедельник издание слова представителя регулятора Эрвина Харионо, комментирующего эту инициативу. Харионо добавил, что национальная кредитная карта будет иметь несколько преимуществ, в частности, более низкие комиссии. Также, по его словам, "офшорные расчеты и зависимость от иностранных платежных сетей, таких как американские Visa или Mastercard, больше не будут необходимы". Также ранее член правления индонезийской ассоциации кредитных карт (AKKI) Додит Пробоякти заявил РИА Новости, что Индонезия применит опыт России и её платежной системы "Мир", чтобы ввести собственную национальную платёжную систему.
https://ria.ru/20230126/mastercard-1847669999.html
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экономика, технологии, индонезия, россия, джоко видодо, центральный банк рф (цб рф), visa, inc., mastercard, inc.
Экономика, Технологии, Индонезия, Россия, Джоко Видодо, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Visa, Inc., MasterCard, Inc.
ЦБ Индонезии готовится к полному отказу от Visa и Mastercard

ЦБ Индонезии заявил, что представит внутреннюю систему на смену Visa и Mastercard

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Банк Индонезии (центробанк) заявил, что представит внутреннюю платёжную систему на смену Visa и Mastercard, и она обеспечит большую независимость и более низкие комиссии, передает местное агентство ANTARA.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо призвал региональные власти отказаться от платежных сетей Mastercard и Visa и начать использовать кредитные карты, выпущенные местными банками. По словам Видодо, отказ от западных платежных систем необходим для защиты платежей от возможных внешнеполитических последствий.
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"Центральный банк ведет переговоры с местными предприятиями, и прогресс составляет около 90%", - приводит в понедельник издание слова представителя регулятора Эрвина Харионо, комментирующего эту инициативу.
Харионо добавил, что национальная кредитная карта будет иметь несколько преимуществ, в частности, более низкие комиссии. Также, по его словам, "офшорные расчеты и зависимость от иностранных платежных сетей, таких как американские Visa или Mastercard, больше не будут необходимы".
Также ранее член правления индонезийской ассоциации кредитных карт (AKKI) Додит Пробоякти заявил РИА Новости, что Индонезия применит опыт России и её платежной системы "Мир", чтобы ввести собственную национальную платёжную систему.
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