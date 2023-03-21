https://ria.ru/20230321/gosdolg-1859336777.html
Счетная палата назвала размер госдолга субъектов России на начало 2022 года
Счетная палата назвала размер госдолга субъектов России на начало 2022 года - РИА Новости, 21.03.2023
Счетная палата назвала размер госдолга субъектов России на начало 2022 года
Государственный долг регионов России на начало 2022 года составил 2,5 триллиона рублей, показатели увеличились на 5,2% по сравнению с 2017 годом, говорится в... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T02:53
2023-03-21T02:53
2023-03-21T04:15
экономика
россия
санкт-петербург
свердловская область
алексей саватюгин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Государственный долг регионов России на начало 2022 года составил 2,5 триллиона рублей, показатели увеличились на 5,2% по сравнению с 2017 годом, говорится в материалах Счетной палаты по результатам проверки использования кредитов федерального бюджета, предоставленных субъектам РФ в 2017-2021 годах, на примере семи регионов. "На начало 2022 года объем государственного долга субъектов Российской Федерации увеличился в сравнении с 2017 годом на 5,2% и составил 2,5 триллиона рублей. Основная доля заимствований пришлась на 2020 год. Из числа проверенных регионов наибольшее увеличение долга отмечено в Санкт-Петербурге – в 6,2 раза, Московской области – в 2,7 раза и Свердловской области – на 37,8%. В Новгородской области, республиках Татарстан и Саха (Якутия) увеличение долга составило от 1,5 до 11,1%. При этом в Иркутской области госдолг уменьшился на 24%", - сказал аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, слова которого приводятся в материалах. По данным ведомства, всего в 2017-2021 годы проверенные регионы получили из федерального бюджета кредиты в объеме более 896 миллиардов рублей. Также регионам предоставлялись казначейские кредиты (на пополнение остатка средств на счете бюджета) в объеме 2,2 триллиона рублей, сообщает Счетная палата. Аудиторы в ходе проверки отметили, что регионы преимущественно использовали предоставленные кредиты на погашение долговых обязательств (более 50%) и оплату текущих расходов (более 47%). При этом доля бюджетных кредитов, направленных на инвестиционные цели, была крайне незначительной. Исключением, по словам аудиторов, стал Санкт-Петербург, где на инвестиционные цели было направлено более 63% предоставленных из федерального бюджета кредитов. Тем не менее в ходе проверки были обнаружены и недостатки. Так, например, аудиторы отметили, что регионы не соблюдали установленные Бюджетным кодексом ограничения по объемам заимствований. Кроме того, в Счетной палате отметили, что отдельные регионы не выполняли условия соглашений о предоставлении бюджетных кредитов в части достижения установленных плановых значений показателей. "Невыполнение условий соглашений повлекло досрочный возврат бюджетных кредитов Республикой Саха (Якутия) на общую сумму 3,3 миллиарда рублей, Новгородской областью – 0,5 миллиарда рублей, Свердловской областью – 0,9 миллиарда рублей", - сообщил Саватюгин. Счетная палата также отметила среди недостатков и нарушений практику привлечения рыночных заимствований при наличии существенных остатков на счетах региональных бюджетов - в результате такие заимствования приводили к необоснованным расходам на их обслуживание. Похожую ситуацию аудиторы отметили и в части казначейских кредитов. В отчете Счетная палата отметила, что предоставление бюджетных кредитов регионам обеспечило сокращение расходов на обслуживание государственного долга субъектов РФ, но не привело к уменьшению его объема и снижению долговой нагрузки на региональный бюджет. Также по результатам проверки ведомство подготовило ряд предложений, направленных на совершенствование законодательства в сфере государственных заимствований, в том числе рекомендовало правительству установить ограничения на осуществление субъектом РФ рыночных заимствований при наличии значительных остатков средств на едином счете бюджета региона и неиспользованного лимита на привлечение казначейских кредитов. Аудиторы также рекомендовали направить письмо в правительство с предложением поручить Минфину России в срок до 1 октября 2023 года подготовить соответствующие предложения.
https://ria.ru/20230320/banki-1859238553.html
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экономика, россия, санкт-петербург, свердловская область, алексей саватюгин
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Свердловская область, Алексей Саватюгин
Счетная палата назвала размер госдолга субъектов России на начало 2022 года
Счетная палата: госдолг субъектов России на начало 2022 года составил 2,5 триллиона рублей
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Государственный долг регионов России на начало 2022 года составил 2,5 триллиона рублей, показатели увеличились на 5,2% по сравнению с 2017 годом, говорится в материалах Счетной палаты по результатам проверки использования кредитов федерального бюджета, предоставленных субъектам РФ в 2017-2021 годах, на примере семи регионов.
"На начало 2022 года объем государственного долга субъектов Российской Федерации увеличился в сравнении с 2017 годом на 5,2% и составил 2,5 триллиона рублей. Основная доля заимствований пришлась на 2020 год. Из числа проверенных регионов наибольшее увеличение долга отмечено в Санкт-Петербурге
– в 6,2 раза, Московской области
– в 2,7 раза и Свердловской области
– на 37,8%. В Новгородской области
, республиках Татарстан и Саха (Якутия) увеличение долга составило от 1,5 до 11,1%. При этом в Иркутской области
госдолг уменьшился на 24%", - сказал аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин
, слова которого приводятся в материалах.
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По данным ведомства, всего в 2017-2021 годы проверенные регионы получили из федерального бюджета кредиты в объеме более 896 миллиардов рублей. Также регионам предоставлялись казначейские кредиты (на пополнение остатка средств на счете бюджета) в объеме 2,2 триллиона рублей, сообщает Счетная палата.
Аудиторы в ходе проверки отметили, что регионы преимущественно использовали предоставленные кредиты на погашение долговых обязательств (более 50%) и оплату текущих расходов (более 47%). При этом доля бюджетных кредитов, направленных на инвестиционные цели, была крайне незначительной. Исключением, по словам аудиторов, стал Санкт-Петербург, где на инвестиционные цели было направлено более 63% предоставленных из федерального бюджета кредитов.
Тем не менее в ходе проверки были обнаружены и недостатки. Так, например, аудиторы отметили, что регионы не соблюдали установленные Бюджетным кодексом ограничения по объемам заимствований. Кроме того, в Счетной палате отметили, что отдельные регионы не выполняли условия соглашений о предоставлении бюджетных кредитов в части достижения установленных плановых значений показателей.
"Невыполнение условий соглашений повлекло досрочный возврат бюджетных кредитов Республикой Саха (Якутия) на общую сумму 3,3 миллиарда рублей, Новгородской областью – 0,5 миллиарда рублей, Свердловской областью – 0,9 миллиарда рублей", - сообщил Саватюгин.
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Счетная палата также отметила среди недостатков и нарушений практику привлечения рыночных заимствований при наличии существенных остатков на счетах региональных бюджетов - в результате такие заимствования приводили к необоснованным расходам на их обслуживание. Похожую ситуацию аудиторы отметили и в части казначейских кредитов.
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"Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок их предоставления, не содержат ограничений на получение кредита в зависимости от остатка средств и предстоящих расходов регионального бюджета, а также не ограничивают привлечение рыночных заимствований при неиспользованном лимите на казначейские кредиты. В результате регионы проводят экономически необоснованные операции", - сообщает ведомство.
В отчете Счетная палата отметила, что предоставление бюджетных кредитов регионам обеспечило сокращение расходов на обслуживание государственного долга субъектов РФ, но не привело к уменьшению его объема и снижению долговой нагрузки на региональный бюджет.
Также по результатам проверки ведомство подготовило ряд предложений, направленных на совершенствование законодательства в сфере государственных заимствований, в том числе рекомендовало правительству установить ограничения на осуществление субъектом РФ рыночных заимствований при наличии значительных остатков средств на едином счете бюджета региона и неиспользованного лимита на привлечение казначейских кредитов. Аудиторы также рекомендовали направить письмо в правительство с предложением поручить Минфину России в срок до 1 октября 2023 года подготовить соответствующие предложения.