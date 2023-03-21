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В Горловке обстрелом ВСУ повредило здание исправительной колонии
В Горловке обстрелом ВСУ повредило здание исправительной колонии - РИА Новости, 21.03.2023
В Горловке обстрелом ВСУ повредило здание исправительной колонии
Здание производственного помещения Мичуринской исправительной колонии повреждено в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T08:43
2023-03-21T08:43
2023-03-21T08:55
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Здание производственного помещения Мичуринской исправительной колонии повреждено в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.Как сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в 7.00 выпустили 3 снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Также был обстрелян поселок Гольмовский, по нему украинские войска выпустили 6 "натовских" снарядов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Донбасс
В Горловке обстрелом ВСУ повредило здание исправительной колонии
Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении здания Мичуринской колонии при обстреле ВСУ