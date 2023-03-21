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В Горловке обстрелом ВСУ повредило здание исправительной колонии

В Горловке обстрелом ВСУ повредило здание исправительной колонии - РИА Новости, 21.03.2023

В Горловке обстрелом ВСУ повредило здание исправительной колонии

Здание производственного помещения Мичуринской исправительной колонии повреждено в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T08:43

2023-03-21T08:43

2023-03-21T08:55

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Здание производственного помещения Мичуринской исправительной колонии повреждено в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.Как сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в 7.00 выпустили 3 снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Также был обстрелян поселок Гольмовский, по нему украинские войска выпустили 6 "натовских" снарядов.

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс