https://ria.ru/20230321/genotsid-1859531811.html

Суд признал убийство людей гитлеровцами в Белгородской области геноцидом

Суд признал убийство людей гитлеровцами в Белгородской области геноцидом - РИА Новости, 21.03.2023

Суд признал убийство людей гитлеровцами в Белгородской области геноцидом

Суд признал геноцидом народов СССР массовые убийства, совершавшиеся в 1941-1943 годах в Белгородской области войсками нацистской Германии, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T16:33

2023-03-21T16:33

2023-03-21T16:46

происшествия

белгородская область

германия

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

без срока давности

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Суд признал геноцидом народов СССР массовые убийства, совершавшиеся в 1941-1943 годах в Белгородской области войсками нацистской Германии, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.Суд установил, что нацисты в Белгородской области массово уничтожали советских граждан и военнопленных, незаконно арестовывали и жестоко пытали людей, в результате чего "было истреблено более 71,7 тысячи человек".Так, только в начале февраля 1942 года в районе камышитового завода в селе Михайловка Белгородского района, где людей группами по 40-50 человек загоняли в сараи, расстреливали и сжигали, погибли около двух тысяч человек."Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев об истреблении советских мирных граждан на территории Белгородской области и архивными данными", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230314/genotsid-1857723166.html

белгородская область

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, германия, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), без срока давности