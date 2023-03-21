https://ria.ru/20230321/genotsid-1859531811.html
Суд признал убийство людей гитлеровцами в Белгородской области геноцидом
Суд признал убийство людей гитлеровцами в Белгородской области геноцидом - РИА Новости, 21.03.2023
Суд признал убийство людей гитлеровцами в Белгородской области геноцидом
Суд признал геноцидом народов СССР массовые убийства, совершавшиеся в 1941-1943 годах в Белгородской области войсками нацистской Германии, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:33
2023-03-21T16:33
2023-03-21T16:46
происшествия
белгородская область
германия
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
без срока давности
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Суд признал геноцидом народов СССР массовые убийства, совершавшиеся в 1941-1943 годах в Белгородской области войсками нацистской Германии, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.Суд установил, что нацисты в Белгородской области массово уничтожали советских граждан и военнопленных, незаконно арестовывали и жестоко пытали людей, в результате чего "было истреблено более 71,7 тысячи человек".Так, только в начале февраля 1942 года в районе камышитового завода в селе Михайловка Белгородского района, где людей группами по 40-50 человек загоняли в сараи, расстреливали и сжигали, погибли около двух тысяч человек."Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев об истреблении советских мирных граждан на территории Белгородской области и архивными данными", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230314/genotsid-1857723166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, германия, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), без срока давности
Происшествия, Белгородская область, Германия, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945), Без срока давности
Суд признал убийство людей гитлеровцами в Белгородской области геноцидом
Суд признал убийство гитлеровцами жителей Белгородской области в 1941-1943 годах геноцидом
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.
Суд признал геноцидом народов СССР массовые убийства, совершавшиеся в 1941-1943 годах в Белгородской области войсками нацистской Германии, сообщается на сайте
Генпрокуратуры России.
«
"Судом удовлетворено заявление прокуратуры об установлении факта геноцида народов Советского Союза, подготовленное по поручению генпрокурора России Игоря Краснова", - говорится в сообщении.
Суд установил, что нацисты в Белгородской области массово уничтожали советских граждан и военнопленных, незаконно арестовывали и жестоко пытали людей, в результате чего "было истреблено более 71,7 тысячи человек".
Так, только в начале февраля 1942 года в районе камышитового завода в селе Михайловка Белгородского района, где людей группами по 40-50 человек загоняли в сараи, расстреливали и сжигали, погибли около двух тысяч человек.
"Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев об истреблении советских мирных граждан на территории Белгородской области и архивными данными", - добавляется в сообщении.
В Госдуму внесли проект заявления о геноциде народов СССР Германией