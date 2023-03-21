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"Задачи все сломать нет". Педагогам рассказали о новой системе образования

"Задачи все сломать нет". Педагогам рассказали о новой системе образования - РИА Новости, 21.03.2023

"Задачи все сломать нет". Педагогам рассказали о новой системе образования

Переход на новую систему высшего образования потребует изменения около 250 нормативных законодательных актов, сообщил замминистра науки и высшего образования... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:12

2023-03-21T15:12

2023-03-21T15:12

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Переход на новую систему высшего образования потребует изменения около 250 нормативных законодательных актов, сообщил замминистра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев во время выступления на втором Всероссийском педагогическом форуме."Ситуация диктует необходимость концентрации экспертных, исследовательских и интеллектуальных усилий для нахождения эффективных способов развития педагогического образования", - отметил замминистра.По его словам, опыт работы в условиях пандемии ковида, использование дистанционных методов стали фундаментом для ответа на новые вызовы. "Текущая ситуация серьезно изменилась и оказывает влияние на все сферы, наряду с технологическим суверенитетом появился термин "культурный суверенитет", частью которого является педагогическая деятельность", - подчеркнул Дмитрий Афанасьев.Замминистра напомнил, что президент Владимир Путин поручил правительству до 31 июля 2023 года подготовить законодательные изменения по введению в вузах программ специалитета со сроками обучения от четырех до шести лет.Согласно перечню поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию, предполагается подготовить изменения в законодательство, касающиеся совершенствования системы уровней высшего образования. Эти изменения должны учитывать "введение базового высшего образования и соответствующих ему программ подготовки специалистов с высшим образованием со сроками обучения от четырех до шести лет в зависимости от направления, специальности и (или) профиля подготовки".Кроме того, изменения должны обеспечить "выделение аспирантуры в самостоятельный уровень профессионального образования, предусматривающий подготовку научных и научно-педагогических кадров".Экспертному сообществу, по словам Дмитрия Афанасьева, предстоит, помимо прочего, определить, для каких образовательных программ необходимо увеличение сроков обучения и какими теоретическими или практическими дисциплинами наполнить дополнительные годы образования.Замминистра заверил участников в форума в том, что работа по переходу на новые образовательные стандарты будет "плавной, но неуклонной", задачи "ломать или строить с нуля" перед правительством не стоит.Изменения в системе образования не должны нарушить права тех, получил или получает образование по действующей модели. "Выпускники бакалавриата не должны чувствовать себя ущербными", подчеркнул Дмитрий Афанасьев.Особое внимание при переходе на новые стандарты образования будет уделено снижению бюрократической нагрузки на преподавателей вузов, отметил замминистра.Также правительство, по словам Афанасьева, возлагает большие надежды на кооперацию по линии "вуз – вуз" при интеграции учебных заведений и научных институтов новых регионов в образовательной пространство страны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование, общество