https://ria.ru/20230321/fond-1859573144.html

Белгородская область лидирует по числу заявок в Фонд президентских грантов

Белгородская область лидирует по числу заявок в Фонд президентских грантов - РИА Новости, 21.03.2023

Белгородская область лидирует по числу заявок в Фонд президентских грантов

Белгородская область стала лидером по числу заявок, присланных в Фонд президентских грантов, НКО региона отправили 630 инициатив, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:22

2023-03-21T18:22

2023-03-21T18:22

белгородская область

белгородская область

республика башкортостан

санкт-петербург

вячеслав гладков

роман карманов

фонд президентских грантов

президентский фонд культурных инициатив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_0:164:2768:1721_1920x0_80_0_0_3517983209826a6d0ee54c7cf99238ee.jpg

БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Белгородская область стала лидером по числу заявок, присланных в Фонд президентских грантов, НКО региона отправили 630 инициатив, сообщила пресс-служба правительства региона. "Наш регион снова стал первым по количеству поданных инициатив, значительно опередив другие регионы. 630 заявок поступило на второй конкурс Фонда президентских грантов от Белгородской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего на второй конкурс Фонда президентских грантов этого года прислали заявки 88 регионов страны, в общей сложности 9896 инициатив. Практически каждая пятнадцатая - из Белгородской области. Далее по количеству предложенных к реализации проектов - Республика Башкортостан (590 инициатив), Санкт-Петербург (445 заявок), Волгоградская область (395 идей). "Высокая активность НКО при подаче заявок обусловлена большой работой, которая проводится руководителями администраций районов и городских округов. Губернатором области Вячеславом Гладковым поставлена важная задача по созданию в каждом муниципалитете Ресурсных центров, оказывающих правовую и консультационную поддержку некоммерческого сектора", - отметила заместитель министра общественных коммуникаций Белгородской области Наталья Адаева, слова которой приводятся в сообщении. Она отметила, что для властей региона наравне с сохранением активности при подаче заявок, также важно улучшать качество представленных в фонд заявок, готовить актуальные и социально значимые для Белгородской области проекты. От белгородских НКО поступило наибольшее количество заявок по социальному направлению, в том числе по проектам, связанным с обслуживанием, поддержкой и защитой граждан, поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства, охраной здоровья и другим направлениям. В лидерах Белгородская область и по количеству поданных заявок на второй конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Творческие команды региона предложили 532 проекта. "С самого первого конкурса Белгородская область уверенно входит в десятку лидеров, и в текущей непростой ситуации только укрепляет свои позиции. За этой цифрой многое - и сила, и дух, и оптимизм, и вера в себя, и понимание, что культура - это про реальную жизнь людей, про их настроение и уверенность в завтрашнем дне", - отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, слова которого цитирует пресс-служба. Как добавили в правительстве региона, итоги обоих конкурсов станут известны в течение двух месяцев.

белгородская область

республика башкортостан

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, республика башкортостан, санкт-петербург, вячеслав гладков, роман карманов, фонд президентских грантов, президентский фонд культурных инициатив