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Белгородская область лидирует по числу заявок в Фонд президентских грантов
Белгородская область лидирует по числу заявок в Фонд президентских грантов - РИА Новости, 21.03.2023
Белгородская область лидирует по числу заявок в Фонд президентских грантов
Белгородская область стала лидером по числу заявок, присланных в Фонд президентских грантов, НКО региона отправили 630 инициатив, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:22
2023-03-21T18:22
2023-03-21T18:22
белгородская область
белгородская область
республика башкортостан
санкт-петербург
вячеслав гладков
роман карманов
фонд президентских грантов
президентский фонд культурных инициатив
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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Белгородская область стала лидером по числу заявок, присланных в Фонд президентских грантов, НКО региона отправили 630 инициатив, сообщила пресс-служба правительства региона. "Наш регион снова стал первым по количеству поданных инициатив, значительно опередив другие регионы. 630 заявок поступило на второй конкурс Фонда президентских грантов от Белгородской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего на второй конкурс Фонда президентских грантов этого года прислали заявки 88 регионов страны, в общей сложности 9896 инициатив. Практически каждая пятнадцатая - из Белгородской области. Далее по количеству предложенных к реализации проектов - Республика Башкортостан (590 инициатив), Санкт-Петербург (445 заявок), Волгоградская область (395 идей). "Высокая активность НКО при подаче заявок обусловлена большой работой, которая проводится руководителями администраций районов и городских округов. Губернатором области Вячеславом Гладковым поставлена важная задача по созданию в каждом муниципалитете Ресурсных центров, оказывающих правовую и консультационную поддержку некоммерческого сектора", - отметила заместитель министра общественных коммуникаций Белгородской области Наталья Адаева, слова которой приводятся в сообщении. Она отметила, что для властей региона наравне с сохранением активности при подаче заявок, также важно улучшать качество представленных в фонд заявок, готовить актуальные и социально значимые для Белгородской области проекты. От белгородских НКО поступило наибольшее количество заявок по социальному направлению, в том числе по проектам, связанным с обслуживанием, поддержкой и защитой граждан, поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства, охраной здоровья и другим направлениям. В лидерах Белгородская область и по количеству поданных заявок на второй конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Творческие команды региона предложили 532 проекта. "С самого первого конкурса Белгородская область уверенно входит в десятку лидеров, и в текущей непростой ситуации только укрепляет свои позиции. За этой цифрой многое - и сила, и дух, и оптимизм, и вера в себя, и понимание, что культура - это про реальную жизнь людей, про их настроение и уверенность в завтрашнем дне", - отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, слова которого цитирует пресс-служба. Как добавили в правительстве региона, итоги обоих конкурсов станут известны в течение двух месяцев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, республика башкортостан, санкт-петербург, вячеслав гладков, роман карманов, фонд президентских грантов, президентский фонд культурных инициатив
Белгородская область, Белгородская область, Республика Башкортостан, Санкт-Петербург, Вячеслав Гладков, Роман Карманов, Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив
БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Белгородская область стала лидером по числу заявок, присланных в Фонд президентских грантов, НКО региона отправили 630 инициатив, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Наш регион снова стал первым по количеству поданных инициатив, значительно опередив другие регионы. 630 заявок поступило на второй конкурс Фонда президентских грантов от Белгородской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего на второй конкурс Фонда президентских грантов этого года прислали заявки 88 регионов страны, в общей сложности 9896 инициатив. Практически каждая пятнадцатая - из Белгородской области. Далее по количеству предложенных к реализации проектов - Республика Башкортостан
(590 инициатив), Санкт-Петербург
(445 заявок), Волгоградская область
(395 идей).
"Высокая активность НКО при подаче заявок обусловлена большой работой, которая проводится руководителями администраций районов и городских округов. Губернатором области Вячеславом Гладковым
поставлена важная задача по созданию в каждом муниципалитете Ресурсных центров, оказывающих правовую и консультационную поддержку некоммерческого сектора", - отметила заместитель министра общественных коммуникаций Белгородской области Наталья Адаева, слова которой приводятся в сообщении.
Она отметила, что для властей региона наравне с сохранением активности при подаче заявок, также важно улучшать качество представленных в фонд заявок, готовить актуальные и социально значимые для Белгородской области проекты.
От белгородских НКО поступило наибольшее количество заявок по социальному направлению, в том числе по проектам, связанным с обслуживанием, поддержкой и защитой граждан, поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства, охраной здоровья и другим направлениям.
В лидерах Белгородская область и по количеству поданных заявок на второй конкурс Президентского фонда культурных инициатив
. Творческие команды региона предложили 532 проекта.
"С самого первого конкурса Белгородская область уверенно входит в десятку лидеров, и в текущей непростой ситуации только укрепляет свои позиции. За этой цифрой многое - и сила, и дух, и оптимизм, и вера в себя, и понимание, что культура - это про реальную жизнь людей, про их настроение и уверенность в завтрашнем дне", - отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов
, слова которого цитирует пресс-служба.
Как добавили в правительстве региона, итоги обоих конкурсов станут известны в течение двух месяцев.