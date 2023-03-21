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Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты Турции - РИА Новости, 21.03.2023
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15:12 21.03.2023 (обновлено: 15:18 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/erdogan-1859497693.html
Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты Турции
Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты Турции - РИА Новости, 21.03.2023
Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты Турции
Действующий президент Турции, единый кандидат от "Республиканского альянса" Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты на выборах 14 мая,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:12
2023-03-21T15:18
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 21 мар – РИА Новости. Действующий президент Турции, единый кандидат от "Республиканского альянса" Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты на выборах 14 мая, соответствующее заявление было подано в Высший избирательный совет (ВИС, YSK) со стороны представителей правящей партии справедливости и развития и партии националистического движения (MHP), входящей в альянс, передает корреспондент РИА Новости.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана – единого кандидата от "Республиканского альянса" - является Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни почти 50 тысяч человек, и сложной экономической ситуации.Заявление о выдвижении Эрдогана подано Али Ихсаном Явузом, руководителем отдела по вопросам выборов правящей партии и Фети Йылдызом, руководителем отдела по вопросам выборов в партии MHP.Согласно опубликованному в официальной газете Турции календарю выборов, заявки от потенциальных кандидатов в президенты Турции будут приниматься ВИС с 19 по 23 марта включительно. Кандидатам, чьи партии не представлены в нынешнем парламенте, необходимо собрать 100 тысяч подписей избирателей с 22 по 27 марта.Ожидается, что 31 марта YSK опубликует окончательный список кандидатов в президенты и начнется предвыборная кампания. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая.
https://ria.ru/20230319/kandidat-1858980046.html
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турция, в мире, реджеп тайип эрдоган
Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты Турции

Президента Турции Эрдогана официально выдвинули кандидатом на новые выборы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 мар – РИА Новости. Действующий президент Турции, единый кандидат от "Республиканского альянса" Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты на выборах 14 мая, соответствующее заявление было подано в Высший избирательный совет (ВИС, YSK) со стороны представителей правящей партии справедливости и развития и партии националистического движения (MHP), входящей в альянс, передает корреспондент РИА Новости.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана – единого кандидата от "Республиканского альянса" - является Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни почти 50 тысяч человек, и сложной экономической ситуации.
Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Кандидат в президенты Турции высказался об отношениях с Россией
19 марта, 20:51
Заявление о выдвижении Эрдогана подано Али Ихсаном Явузом, руководителем отдела по вопросам выборов правящей партии и Фети Йылдызом, руководителем отдела по вопросам выборов в партии MHP.
Согласно опубликованному в официальной газете Турции календарю выборов, заявки от потенциальных кандидатов в президенты Турции будут приниматься ВИС с 19 по 23 марта включительно. Кандидатам, чьи партии не представлены в нынешнем парламенте, необходимо собрать 100 тысяч подписей избирателей с 22 по 27 марта.
Ожидается, что 31 марта YSK опубликует окончательный список кандидатов в президенты и начнется предвыборная кампания. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая.
Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже
Кандидатом в президенты Турции стал оппонент Эрдогана на прошлых выборах
12 марта, 21:35
 
ТурцияВ миреРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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