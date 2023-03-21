https://ria.ru/20230321/erdogan-1859497693.html

Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты Турции

Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты Турции - РИА Новости, 21.03.2023

Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты Турции

Действующий президент Турции, единый кандидат от "Республиканского альянса" Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты на выборах 14 мая,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:12

2023-03-21T15:12

2023-03-21T15:18

турция

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 21 мар – РИА Новости. Действующий президент Турции, единый кандидат от "Республиканского альянса" Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты на выборах 14 мая, соответствующее заявление было подано в Высший избирательный совет (ВИС, YSK) со стороны представителей правящей партии справедливости и развития и партии националистического движения (MHP), входящей в альянс, передает корреспондент РИА Новости.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана – единого кандидата от "Республиканского альянса" - является Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни почти 50 тысяч человек, и сложной экономической ситуации.Заявление о выдвижении Эрдогана подано Али Ихсаном Явузом, руководителем отдела по вопросам выборов правящей партии и Фети Йылдызом, руководителем отдела по вопросам выборов в партии MHP.Согласно опубликованному в официальной газете Турции календарю выборов, заявки от потенциальных кандидатов в президенты Турции будут приниматься ВИС с 19 по 23 марта включительно. Кандидатам, чьи партии не представлены в нынешнем парламенте, необходимо собрать 100 тысяч подписей избирателей с 22 по 27 марта.Ожидается, что 31 марта YSK опубликует окончательный список кандидатов в президенты и начнется предвыборная кампания. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая.

https://ria.ru/20230319/kandidat-1858980046.html

https://ria.ru/20230312/vybory-1857403978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, в мире, реджеп тайип эрдоган