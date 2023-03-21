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Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в области энергетики - РИА Новости, 21.03.2023
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18:38 21.03.2023 (обновлено: 19:28 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/energetika-1859579862.html
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в области энергетики
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в области энергетики - РИА Новости, 21.03.2023
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в области энергетики
В ходе переговоров РФ и Китая была подробно рассмотрена проблематика сотрудничества по энергетике, которое продвигается хорошими темпами, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:38
2023-03-21T19:28
россия
китай
пекин
си цзиньпин
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В ходе переговоров РФ и Китая была подробно рассмотрена проблематика сотрудничества по энергетике, которое продвигается хорошими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин."Естественно, в ходе переговоров была подробно рассмотрена тематика сотрудничества по энергетике, которое продвигается хорошими темпами", - сказал Путин после переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.Председатель КНР прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
https://ria.ru/20230321/postavki-1859578900.html
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россия, китай, пекин, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в области энергетики

Путин и СИ Цзиньпин на встрече обсудили сотрудничество стран в области энергетики

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В ходе переговоров РФ и Китая была подробно рассмотрена проблематика сотрудничества по энергетике, которое продвигается хорошими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Естественно, в ходе переговоров была подробно рассмотрена тематика сотрудничества по энергетике, которое продвигается хорошими темпами", - сказал Путин после переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.
Председатель КНР прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
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