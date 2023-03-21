https://ria.ru/20230321/ekonomika-1859403528.html
Мишустин отметил успех развития экономического сотрудничества России и КНР
Мишустин отметил успех развития экономического сотрудничества России и КНР - РИА Новости, 21.03.2023
Мишустин отметил успех развития экономического сотрудничества России и КНР
Несмотря на санкции и турбулентность на глобальных рынках, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается успешно, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:28
2023-03-21T11:28
2023-03-21T11:28
экономика
россия
китай
михаил мишустин
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Несмотря на санкции и турбулентность на глобальных рынках, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается успешно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Важно, что, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, турбулентность на глобальных рынках, усиливающиеся санкции со стороны коллективного Запада, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается успешно", - сказал он на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Мишустин напомнил, что в прошлом году взаимный товарооборот увеличился почти на треть и приблизился к 190 миллиардам долларов. "Убежден, что уже в текущем году мы выполним задачу, которую поставили Вы и президент России Владимир Владимирович Путин, – довести товарооборот до двухсот миллиардов долларов", - отметил он.
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экономика, россия, китай, михаил мишустин, си цзиньпин
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин
Мишустин отметил успех развития экономического сотрудничества России и КНР
Мишустин: экономическое сотрудничество России и Китая развивается успешно и при санкциях