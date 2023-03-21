https://ria.ru/20230321/economy-1859612181.html

Путин и Си Цзиньпин согласовали принципы сотрудничества в экономике

Путин и Си Цзиньпин согласовали принципы сотрудничества в экономике - РИА Новости, 21.03.2023

Путин и Си Цзиньпин согласовали принципы сотрудничества в экономике

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Кремле согласовали основные принципы развития экономического сотрудничества... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:18

2023-03-21T20:18

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китай

россия

украина

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Кремле согласовали основные принципы развития экономического сотрудничества между двумя странами до 2030 года и подписали совместное заявление.Как указано в документе, взаимодействие в экономике планируется выстраивать по восьми ключевым направлениям:Переговоры прошли конструктивноПереговоры с председателем КНР Путин оценил как успешные и конструктивные. В заявлении для прессы он отметил: Россия поддерживает план Китая по УкраинеЛидеры двух держав в переговорах затронули также ситуацию на Украине. Как отметил Путин, в основу урегулирования может лечь мирный план, предложенный Китаем."Многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем", — отметил глава государства.В свою очередь, китайский лидер подчеркнул, что Пекин выступает в украинской ситуации за мир и диалог. План Пекина по урегулированию на УкраинеВ феврале МИД Китая опубликовал заявление из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса. Среди основных параметров: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Как указывали в Кремле, этот документ соотносится с подходом России. В МИД заявили, что Москва высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами.В то же время в Киеве раскритиковали предложения Пекина. Как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, это не "продуманное логистическое предложение", а "очень общие принципы".

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

https://ria.ru/20230314/pekin-1857640643.html

https://ria.ru/20230321/miroporyadok-1859591108.html

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LIVE: Встреча Путина и Си Цзиньпина: подписание совместных документов LIVE: Встреча Путина и Си Цзиньпина: подписание совместных документов 2023-03-21T20:18 true PT2M01S

"Многие из положений созвучны российским" – Путин о китайском плане урегулирования ситуации на Украине "Многие из положений созвучны российским" – Путин о китайском плане урегулирования ситуации на Украине 2023-03-21T20:18 true PT0M28S

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китай, россия, украина, си цзиньпин, владимир путин, оон