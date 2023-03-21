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Путин и Си Цзиньпин согласовали принципы сотрудничества в экономике - РИА Новости, 21.03.2023
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20:18 21.03.2023 (обновлено: 20:57 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/economy-1859612181.html
Путин и Си Цзиньпин согласовали принципы сотрудничества в экономике
Путин и Си Цзиньпин согласовали принципы сотрудничества в экономике - РИА Новости, 21.03.2023
Путин и Си Цзиньпин согласовали принципы сотрудничества в экономике
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Кремле согласовали основные принципы развития экономического сотрудничества... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:18
2023-03-21T20:57
китай
россия
украина
си цзиньпин
владимир путин
оон
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Кремле согласовали основные принципы развития экономического сотрудничества между двумя странами до 2030 года и подписали совместное заявление.Как указано в документе, взаимодействие в экономике планируется выстраивать по восьми ключевым направлениям:Переговоры прошли конструктивноПереговоры с председателем КНР Путин оценил как успешные и конструктивные. В заявлении для прессы он отметил: Россия поддерживает план Китая по УкраинеЛидеры двух держав в переговорах затронули также ситуацию на Украине. Как отметил Путин, в основу урегулирования может лечь мирный план, предложенный Китаем."Многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем", — отметил глава государства.В свою очередь, китайский лидер подчеркнул, что Пекин выступает в украинской ситуации за мир и диалог. План Пекина по урегулированию на УкраинеВ феврале МИД Китая опубликовал заявление из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса. Среди основных параметров: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Как указывали в Кремле, этот документ соотносится с подходом России. В МИД заявили, что Москва высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами.В то же время в Киеве раскритиковали предложения Пекина. Как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, это не "продуманное логистическое предложение", а "очень общие принципы".
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
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LIVE: Встреча Путина и Си Цзиньпина: подписание совместных документов
LIVE: Встреча Путина и Си Цзиньпина: подписание совместных документов
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"Многие из положений созвучны российским" – Путин о китайском плане урегулирования ситуации на Украине
"Многие из положений созвучны российским" – Путин о китайском плане урегулирования ситуации на Украине
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Китай, Россия, Украина, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ООН
Путин и Си Цзиньпин согласовали принципы сотрудничества в экономике

Владимир Путин и Си Цзиньпин согласовали основные направления сотрудничества в экономике

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Кремле согласовали основные принципы развития экономического сотрудничества между двумя странами до 2030 года и подписали совместное заявление.
Как указано в документе, взаимодействие в экономике планируется выстраивать по восьми ключевым направлениям:
  • увеличение масштабов и оптимизация структуры торговли, развитие электронной торговли и инновационных инструментов, формирование благоприятной деловой среды, повышение уровня благоприятствования в торговле и инвестициях;
  • развитие взаимосвязанной логистической системы;
  • повышение уровня финансовой кооперации, расширение использования национальных валют, взаимодействие в области платежей;
  • партнерство в сфере энергетики, обеспечение энергетической безопасности, в том числе в целях глобального энергоперехода;
  • сотрудничество в области снабжения базовыми товарами и минеральными ресурсами, создание производств по глубокой переработке ресурсов в обеих странах;
  • расширение сотрудничества в сферах технологий и инноваций;
  • повышение уровня промышленной кооперации, формирование новых производственных цепочек и гармонизация отраслевых стандартов;
  • углубление сотрудничества в сельском хозяйстве, развитие торговли сельхозпродукцией.

Переговоры прошли конструктивно

Переговоры с председателем КНР Путин оценил как успешные и конструктивные. В заявлении для прессы он отметил:
  • Москва и Пекин решительно выступают против нарушения интересов других стран с целью получения преимуществ;
  • ️Россия будет работать на международных площадках для формирования в перспективе большого евразийского партнерства;
  • есть возможности для наращивания экспорта из России в Китай мяса и зерна;
  • подробно рассмотрена проблематика сотрудничества в энергетике;
  • поставки СПГ из России в Китай будут расширяться, Москва готова наращивать бесперебойные поставки нефти;
  • отношения двух стран находятся на высшем уровне за всю историю.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин и Си продолжат "великий поход"
Вчера, 08:00

Россия поддерживает план Китая по Украине

Лидеры двух держав в переговорах затронули также ситуацию на Украине. Как отметил Путин, в основу урегулирования может лечь мирный план, предложенный Китаем.
"Многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем", — отметил глава государства.
В свою очередь, китайский лидер подчеркнул, что Пекин выступает в украинской ситуации за мир и диалог.
«

"По этому урегулированию мы неуклонно руководствуемся целями и принципами Устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, активно содействуем примирению и восстановлению переговоров. Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде", — указал Си Цзиньпин.

Председатель КНР Си Цзиньпин на Всекитайском собрании народных представителей. 10 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Звонок из Пекина: в Киеве ждут спасительного разговора
14 марта, 08:00

План Пекина по урегулированию на Украине

В феврале МИД Китая опубликовал заявление из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса. Среди основных параметров: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Как указывали в Кремле, этот документ соотносится с подходом России. В МИД заявили, что Москва высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами.
В то же время в Киеве раскритиковали предложения Пекина. Как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, это не "продуманное логистическое предложение", а "очень общие принципы".
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Си Цзиньпин: отношения России и КНР имеют большое значение для миропорядка
Вчера, 19:10
 
КитайРоссияУкраинаСи ЦзиньпинВладимир ПутинООН
 
 
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