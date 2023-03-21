Путин и Си Цзиньпин согласовали принципы сотрудничества в экономике
Владимир Путин и Си Цзиньпин согласовали основные направления сотрудничества в экономике
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Кремле согласовали основные принципы развития экономического сотрудничества между двумя странами до 2030 года и подписали совместное заявление.
Как указано в документе, взаимодействие в экономике планируется выстраивать по восьми ключевым направлениям:
- увеличение масштабов и оптимизация структуры торговли, развитие электронной торговли и инновационных инструментов, формирование благоприятной деловой среды, повышение уровня благоприятствования в торговле и инвестициях;
- развитие взаимосвязанной логистической системы;
- повышение уровня финансовой кооперации, расширение использования национальных валют, взаимодействие в области платежей;
- партнерство в сфере энергетики, обеспечение энергетической безопасности, в том числе в целях глобального энергоперехода;
- сотрудничество в области снабжения базовыми товарами и минеральными ресурсами, создание производств по глубокой переработке ресурсов в обеих странах;
- расширение сотрудничества в сферах технологий и инноваций;
- повышение уровня промышленной кооперации, формирование новых производственных цепочек и гармонизация отраслевых стандартов;
- углубление сотрудничества в сельском хозяйстве, развитие торговли сельхозпродукцией.
Переговоры прошли конструктивно
Переговоры с председателем КНР Путин оценил как успешные и конструктивные. В заявлении для прессы он отметил:
- Москва и Пекин решительно выступают против нарушения интересов других стран с целью получения преимуществ;
- ️Россия будет работать на международных площадках для формирования в перспективе большого евразийского партнерства;
- есть возможности для наращивания экспорта из России в Китай мяса и зерна;
- подробно рассмотрена проблематика сотрудничества в энергетике;
- поставки СПГ из России в Китай будут расширяться, Москва готова наращивать бесперебойные поставки нефти;
- отношения двух стран находятся на высшем уровне за всю историю.
Россия поддерживает план Китая по Украине
Лидеры двух держав в переговорах затронули также ситуацию на Украине. Как отметил Путин, в основу урегулирования может лечь мирный план, предложенный Китаем.
"Многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем", — отметил глава государства.
В свою очередь, китайский лидер подчеркнул, что Пекин выступает в украинской ситуации за мир и диалог.
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"По этому урегулированию мы неуклонно руководствуемся целями и принципами Устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, активно содействуем примирению и восстановлению переговоров. Наша позиция основана на самой сути вопроса и правде", — указал Си Цзиньпин.
План Пекина по урегулированию на Украине
В феврале МИД Китая опубликовал заявление из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса. Среди основных параметров: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Как указывали в Кремле, этот документ соотносится с подходом России. В МИД заявили, что Москва высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами.
В то же время в Киеве раскритиковали предложения Пекина. Как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, это не "продуманное логистическое предложение", а "очень общие принципы".