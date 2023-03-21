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Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/donetsk-1859523141.html
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 21.03.2023
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО
Украинские войска в 15.55 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:11
2023-03-21T16:11
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
украина
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.55 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.55 – населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО и последствия обстрела пока не публикуются.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Украина
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО

© AP Photo / LIBKOSУкраинская РСЗО "Град"
Украинская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинская РСЗО "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.55 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.55 – населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Тип РСЗО и последствия обстрела пока не публикуются.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияУкраина
 
 
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