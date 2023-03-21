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Биография Бориса Чернышова

Биография Бориса Чернышова - РИА Новости, 21.03.2023

Биография Бориса Чернышова

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Борис Александрович Чернышов родился 25 июня 1991 года в Воронеже. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T12:20

2023-03-21T12:20

2023-03-21T12:20

справки

борис чернышов (депутат)

воронеж

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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Борис Александрович Чернышов родился 25 июня 1991 года в Воронеже. В 2012 году окончил факультет политологии Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (ВШЭ), в 2014 году – магистратуру Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова ("политология"). Прошел программу профессиональной переподготовки по программе "Менеджмент образовательных услуг" Российского государственного социального университета (2018) и по программе "Лидеры научно-технологического прорыва" Московской школе управления "Сколково" (2021). Кандидат технических наук.Является выпускником "школы губернаторов". Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики. В 2010-2013 годах являлся членом Молодежной палаты при Московской городской Думе, председателем секции по развитию предпринимательства в молодежной среде. В 2011-2014 годах – помощник лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заместитель руководителя его приемной.В 2013-2014 годах был помощником депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Лугового.С 2013 по 2016 год Борис Чернышов работал координатором Московского городского отделения Либерально-демократической партии России. В 2016 году был избран депутатом Госдумы VII созыва от ЛДПР.В 2016-2020 годах – депутат Парламентского собрания Союза России и Белоруссии (от РФ), член комиссии по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. В 2018 году Чернышов был советником министра образования и науки России на общественных началах.В 2020 году был назначен заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ (Рособрнадзор). В 2021 году был освобожден от должности в связи с избранием депутатом Государственной Думы восьмого созыва.С 2021 года – депутат Государственной думы РФ VIII созыва.С 12 октября 2021 года – заместитель председателя Госдумы РФ VIII созыва Вячеслава Володина. Курирует комитеты по молодежной политике, развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Борис Чернышов занимается преподавательской деятельностью. Является доцентом факультета социальных наук НИУ ВШЭ. Заместитель руководителя Высшего Совета ЛДПР. Автор монографии "Краткий курс истинной истории России. Учебник правды" (2021). Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса. Член попечительского совета Российского научного фонда. Удостоен благодарностей президента РФ (2020), председателя Государственной Думы РФ (2018), правительства РФ (2018).В марте 2023 года стало известно, что ЛДПР выдвинет Бориса Чернышова на выборах мэра Москвы в 2023 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, борис чернышов (депутат), воронеж