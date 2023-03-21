https://ria.ru/20230321/britaniya-1859404775.html

Британский политик призвал Запад к срочным действиям по Украине

Британский политик призвал Запад к срочным действиям по Украине - РИА Новости, 21.03.2023

Британский политик призвал Запад к срочным действиям по Украине

Британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен в Twitter призвал Запад к как можно более быстрому разрешению конфликта на Украине. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:32

2023-03-21T11:32

2023-03-21T11:32

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен в Twitter призвал Запад к как можно более быстрому разрешению конфликта на Украине."Коллективный Запад должен принять меры по немедленной деэскалации напряженности на Украине. Затягивание и раздувание конфликта наносит ущерб нашим национальным интересам и интересам простых людей России, Украины и Запада", - написал он.Политики некоторых стран постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230313/ukraina-1857628569.html

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в мире, украина, россия, twitter, великобритания