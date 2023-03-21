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Британский политик призвал Запад к срочным действиям по Украине - РИА Новости, 21.03.2023
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11:32 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/britaniya-1859404775.html
Британский политик призвал Запад к срочным действиям по Украине
Британский политик призвал Запад к срочным действиям по Украине - РИА Новости, 21.03.2023
Британский политик призвал Запад к срочным действиям по Украине
Британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен в Twitter призвал Запад к как можно более быстрому разрешению конфликта на Украине. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:32
2023-03-21T11:32
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен в Twitter призвал Запад к как можно более быстрому разрешению конфликта на Украине."Коллективный Запад должен принять меры по немедленной деэскалации напряженности на Украине. Затягивание и раздувание конфликта наносит ущерб нашим национальным интересам и интересам простых людей России, Украины и Запада", - написал он.Политики некоторых стран постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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в мире, украина, россия, twitter, великобритания
В мире, Украина, Россия, Twitter, Великобритания
Британский политик призвал Запад к срочным действиям по Украине

Британский политик Куртен заявил, что затягивание конфликта на Украине вредит Западу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧасовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
Часовая башня Биг Бен Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Часовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен в Twitter призвал Запад к как можно более быстрому разрешению конфликта на Украине.
"Коллективный Запад должен принять меры по немедленной деэскалации напряженности на Украине. Затягивание и раздувание конфликта наносит ущерб нашим национальным интересам и интересам простых людей России, Украины и Запада", - написал он.
Политики некоторых стран постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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