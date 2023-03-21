https://ria.ru/20230321/bilayn-1859425823.html

Билайн лидирует по доступности интернета в метро Петербурга

Билайн лидирует по доступности интернета в метро Петербурга - РИА Новости, 21.03.2023

Билайн лидирует по доступности интернета в метро Петербурга

Сеть билайн лидирует в петербургской подземке по доступности интернета и средней скорости, сообщает ПАО "Вымпелком" со ссылкой на исследование аналитического... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T12:24

2023-03-21T12:24

2023-03-21T12:24

билайн

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Сеть билайн лидирует в петербургской подземке по доступности интернета и средней скорости, сообщает ПАО "Вымпелком" со ссылкой на исследование аналитического агентства "Телеком Дейли".Исследование качества связи было проведено на пяти ветках петербургского метрополитена. Самую высокую доступность сервиса мобильного интернета показал билайн. Она составила 99,9%, что выше, чем у других операторов.Сеть билайна в метро была расширена в 2023 году на все ветки. Клиенты оператора могут оставаться на связи и пользоваться интернетом даже во время поездки.100%-ная доступность скоростной сети 4G была зафиксирована везде, где действует сервис билайн. Клиенты могут смотреть видео, скачивать и отправлять файлы и фото, общаться в соцсетях. Кроме того, 4G позволяет пользоваться технологией VoLTE, которая обеспечивает передачу голоса в высоком качестве.В исследовании говорится о лидерстве оператора и по средним скоростям передачи данных. Общая средняя скорость составила у билайна 87 Мбит/сек на загрузку данных, а на отправку – 18 Мбит/сек. Такая скорость позволяет смотреть фильмы в высоком разрешении и общаться по видеосвязи.Агентство "Телеком Дейли" в конце 2021 года также проводило исследование качества связи в метро. Тогда билайн также оказался на первом месте по доступности сервиса и средней скорости передачи данных. В 2023 году эти показатели выросли."Метро – один из ключевых видов транспорта в Петербурге, каждый день здесь проезжают миллионы человек, среди которых много клиентов билайна. Поэтому мы придаем особенно важное значение качеству связи на станциях и в тоннелях. Исследование агентства подтверждает результаты нашей работы в последние годы. Мы продолжим улучшать сеть в метро, чтобы обеспечить клиентов билайна еще более высоким качеством связи", - приводятся в сообщении слова директора региона Запад компании "ВымпелКом" (ТМ билайн) Екатерины Кудряшовой.

https://ria.ru/20230320/bilayn-1858605389.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

билайн, россия, санкт-петербург