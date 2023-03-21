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Украинские военные занимают дома под Артемовском, не эвакуируя жителей - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:05 21.03.2023 (обновлено: 10:00 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/artemovsk-1859350937.html
Украинские военные занимают дома под Артемовском, не эвакуируя жителей
Украинские военные занимают дома под Артемовском, не эвакуируя жителей - РИА Новости, 21.03.2023
Украинские военные занимают дома под Артемовском, не эвакуируя жителей
Украинские бойцы занимают дома в пригородах Артемовска, не эвакуируя мирных жителей, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T08:05
2023-03-21T10:00
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
андрей марочко
луганская народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Украинские бойцы занимают дома в пригородах Артемовска, не эвакуируя мирных жителей, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.По словам Марочко, украинские войска занимают не только пустующие дома, но и те, где проживают люди. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже более полугода за город идут ожесточенные бои. По последним данным, российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, андрей марочко, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские военные занимают дома под Артемовском, не эвакуируя жителей

Марочко: украинские боевики занимают дома близ Артемовска, не эвакуируя мирных жителей

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Украинские бойцы занимают дома в пригородах Артемовска, не эвакуируя мирных жителей, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«

"В населенных пунктах Григоровка, Богдановка и Калиновка отмечено прибытие подразделений вооруженных формирований Украины, которые расселяются в домах мирных граждан", — сказал он.

По словам Марочко, украинские войска занимают не только пустующие дома, но и те, где проживают люди.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже более полугода за город идут ожесточенные бои. По последним данным, российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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