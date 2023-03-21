https://ria.ru/20230321/artemovsk-1859350937.html

Украинские военные занимают дома под Артемовском, не эвакуируя жителей

Украинские военные занимают дома под Артемовском, не эвакуируя жителей - РИА Новости, 21.03.2023

Украинские военные занимают дома под Артемовском, не эвакуируя жителей

Украинские бойцы занимают дома в пригородах Артемовска, не эвакуируя мирных жителей, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T08:05

2023-03-21T08:05

2023-03-21T10:00

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

андрей марочко

луганская народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/12/1852850642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a494eaa7c4b3b66c5f8d4126a41fa6.jpg

ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Украинские бойцы занимают дома в пригородах Артемовска, не эвакуируя мирных жителей, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.По словам Марочко, украинские войска занимают не только пустующие дома, но и те, где проживают люди. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже более полугода за город идут ожесточенные бои. По последним данным, российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, андрей марочко, луганская народная республика, донбасс, вооруженные силы украины