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В Херсонской области нашли немецкую амуницию времен ВОВ

В Херсонской области нашли немецкую амуницию времен ВОВ - РИА Новости, 21.03.2023

В Херсонской области нашли немецкую амуницию времен ВОВ

Бойцы подразделения ВДВ России нашли амуницию немецкого солдата времен Великой Отечественной войны во время оборудования своих позиций на берегу Каховского... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T09:44

2023-03-21T09:44

2023-03-21T09:44

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

великая отечественная война (1941-1945)

ситуация в днр и лнр

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ЭНЕРГОДАР, 21 мар – РИА Новости. Бойцы подразделения ВДВ России нашли амуницию немецкого солдата времен Великой Отечественной войны во время оборудования своих позиций на берегу Каховского водохранилища, передаёт корреспондент РИА Новости. Во время рытья траншей и окопов на берегу Каховского водохранилища бойцы Воздушно-десантных войск обнаружили на глубине чуть более метра каску и футляр для противогаза, принадлежавшие немецкому солдату. Благодаря тому, что предметы находились в песке и без доступа влаги, воздуха и органики, им удалось сохранить работоспособность и цвет. Судя по характерным повреждениям, немецкий солдат погиб в бою на берегу. Как отметил один из бойцов, нашедших предметы, вполне возможно, что сейчас линия обороны проходит в местах ожесточенных боев Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20230126/nakhodka-1847592744.html

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боец РФ о найденной амуниции немецких солдат времен Великой Отечественной войны Боец РФ о найденной амуниции немецких солдат времен Великой Отечественной войны 2023-03-21T09:44 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , россия, великая отечественная война (1941-1945), ситуация в днр и лнр