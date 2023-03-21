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В Херсонской области нашли немецкую амуницию времен ВОВ
В Херсонской области нашли немецкую амуницию времен ВОВ - РИА Новости, 21.03.2023
В Херсонской области нашли немецкую амуницию времен ВОВ
Бойцы подразделения ВДВ России нашли амуницию немецкого солдата времен Великой Отечественной войны во время оборудования своих позиций на берегу Каховского... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T09:44
2023-03-21T09:44
2023-03-21T09:44
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безопасность
херсонская область
россия
великая отечественная война (1941-1945)
ситуация в днр и лнр
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ЭНЕРГОДАР, 21 мар – РИА Новости. Бойцы подразделения ВДВ России нашли амуницию немецкого солдата времен Великой Отечественной войны во время оборудования своих позиций на берегу Каховского водохранилища, передаёт корреспондент РИА Новости. Во время рытья траншей и окопов на берегу Каховского водохранилища бойцы Воздушно-десантных войск обнаружили на глубине чуть более метра каску и футляр для противогаза, принадлежавшие немецкому солдату. Благодаря тому, что предметы находились в песке и без доступа влаги, воздуха и органики, им удалось сохранить работоспособность и цвет. Судя по характерным повреждениям, немецкий солдат погиб в бою на берегу. Как отметил один из бойцов, нашедших предметы, вполне возможно, что сейчас линия обороны проходит в местах ожесточенных боев Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20230126/nakhodka-1847592744.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Боец РФ о найденной амуниции немецких солдат времен Великой Отечественной войны
Боец РФ о найденной амуниции немецких солдат времен Великой Отечественной войны
2023-03-21T09:44
true
PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, херсонская область , россия, великая отечественная война (1941-1945), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Херсонской области нашли немецкую амуницию времен ВОВ
У Каховского водохранилища нашли немецкую амуницию времен Великой Отечественной войны
ЭНЕРГОДАР, 21 мар – РИА Новости. Бойцы подразделения ВДВ России нашли амуницию немецкого солдата времен Великой Отечественной войны во время оборудования своих позиций на берегу Каховского водохранилища, передаёт корреспондент РИА Новости.
Во время рытья траншей и окопов на берегу Каховского водохранилища бойцы Воздушно-десантных войск обнаружили на глубине чуть более метра каску и футляр для противогаза, принадлежавшие немецкому солдату. Благодаря тому, что предметы находились в песке и без доступа влаги, воздуха и органики, им удалось сохранить работоспособность и цвет.
Судя по характерным повреждениям, немецкий солдат погиб в бою на берегу. Как отметил один из бойцов, нашедших предметы, вполне возможно, что сейчас линия обороны проходит в местах ожесточенных боев Великой Отечественной войны.
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