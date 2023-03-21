https://ria.ru/20230321/alyans-1859336632.html

В США рассказали, во что украинский конфликт превратил Евросоюз

В США рассказали, во что украинский конфликт превратил Евросоюз - РИА Новости, 21.03.2023

В США рассказали, во что украинский конфликт превратил Евросоюз

Из-за отправки Украине вооружения Евросоюз превратился в военный альянс, написал в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T02:50

2023-03-21T02:50

2023-03-21T02:50

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Из-за отправки Украине вооружения Евросоюз превратился в военный альянс, написал в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.Так он прокомментировал новость о том, что ЕС согласовывает очередной пакет помощи Украине на сумму два миллиарда евро.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Это не первое резкое заявление Янга в адрес американских властей. Так, 14 января он призвал немедленно объявить Байдену импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и других странах, а также за продолжение прокси-войны против России. По мнению политика, все без исключения американские президенты с 1945 года становились военными преступниками. Кроме того, Янг критиковал Белый дом за поддержку Киева и поставки ему вооружений.

https://ria.ru/20230312/tsel-1857288403.html

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в мире, украина, кентукки, нато, евросоюз, twitter, киев