В США рассказали, во что украинский конфликт превратил Евросоюз
Американский политик Янг: конфликт на Украине превратил Евросоюз в военный альянс
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Из-за отправки Украине вооружения Евросоюз превратился в военный альянс, написал в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
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"Мне кажется, что ЕС превратил себя в военный альянс. Я думаю, НАТО просто недостаточно для западных империалистов", — заявил Янг.
Так он прокомментировал новость о том, что ЕС согласовывает очередной пакет помощи Украине на сумму два миллиарда евро.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Это не первое резкое заявление Янга в адрес американских властей. Так, 14 января он призвал немедленно объявить Байдену импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, Сирии, Ираке и других странах, а также за продолжение прокси-войны против России. По мнению политика, все без исключения американские президенты с 1945 года становились военными преступниками. Кроме того, Янг критиковал Белый дом за поддержку Киева и поставки ему вооружений.