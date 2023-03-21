В конгрессе США потребовали от Госдепа представить документы по Афганистану
Конгрессмен Маккол потребовал представить документы о выводе войск из Афганистана
Американский военный в аэропорту Кабула. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Глава комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол потребовал от госсекретаря США до 23 марта представить документы о "катастрофическом выводе" американских войск из Афганистана.
"Третьего марта... я написал вам в связи с продолжающимся отказом госдепартамента сотрудничать с комитетом, запросившим документы и данные в связи с катастрофическим выводом войск из Афганистана. В связи с этим крайне важно, чтобы вы предоставили все запрошенные сведения до запланированного на 23 марта вашего выступления в комитете", - говорится в письме Маккола, адресованном госсекретарю Энтони Блинкену. В случае невыполнения требования, пишет Маккол, "комитет будет требовать их предоставления через судебную повестку". Согласно информации на сайте комитета, Блинкен ответит на вопросы законодателей по теме внешней политики США в четверг 23 марта. Слушания озаглавлены "Состояние американской дипломатии в 2023 году - растущие конфликты, бюджетные проблемы и конкуренция великих держав".
Как напоминает в письме Маккол, комитет запрашивает у госдепартамента документы, сопутствующие выводу американских войск из Афганистана с августа 2021 года, но в полной мере запросы так и не были удовлетворены. В январе текущего года после начала работы конгресса в новом составе, Маккол направил госсекретарю новый запрос, который так и не был полностью удовлетворен.
"За 18 месяцев, прошедшие с момента падения Кабула, множество вопросов о выводе войск остаются без ответа. У комитета есть обязательство расследовать, как были допущены эти большие ошибки и определить, какие действия, в том числе, возможно, законодательные, необходимы для того, чтобы аналогичные ситуации не повторялись в будущем", - говорится в письме.
В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.