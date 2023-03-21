https://ria.ru/20230321/afganistan-1859632254.html

В конгрессе США потребовали от Госдепа представить документы по Афганистану

В конгрессе США потребовали от Госдепа представить документы по Афганистану - РИА Новости, 21.03.2023

В конгрессе США потребовали от Госдепа представить документы по Афганистану

Глава комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол потребовал от госсекретаря США до 23 марта представить документы о... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T22:03

2023-03-21T22:03

2023-03-21T22:06

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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Глава комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол потребовал от госсекретаря США до 23 марта представить документы о "катастрофическом выводе" американских войск из Афганистана. "Третьего марта... я написал вам в связи с продолжающимся отказом госдепартамента сотрудничать с комитетом, запросившим документы и данные в связи с катастрофическим выводом войск из Афганистана. В связи с этим крайне важно, чтобы вы предоставили все запрошенные сведения до запланированного на 23 марта вашего выступления в комитете", - говорится в письме Маккола, адресованном госсекретарю Энтони Блинкену. В случае невыполнения требования, пишет Маккол, "комитет будет требовать их предоставления через судебную повестку". Согласно информации на сайте комитета, Блинкен ответит на вопросы законодателей по теме внешней политики США в четверг 23 марта. Слушания озаглавлены "Состояние американской дипломатии в 2023 году - растущие конфликты, бюджетные проблемы и конкуренция великих держав". Как напоминает в письме Маккол, комитет запрашивает у госдепартамента документы, сопутствующие выводу американских войск из Афганистана с августа 2021 года, но в полной мере запросы так и не были удовлетворены. В январе текущего года после начала работы конгресса в новом составе, Маккол направил госсекретарю новый запрос, который так и не был полностью удовлетворен. "За 18 месяцев, прошедшие с момента падения Кабула, множество вопросов о выводе войск остаются без ответа. У комитета есть обязательство расследовать, как были допущены эти большие ошибки и определить, какие действия, в том числе, возможно, законодательные, необходимы для того, чтобы аналогичные ситуации не повторялись в будущем", - говорится в письме. В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20230110/ssha-1843828716.html

https://ria.ru/20230210/taliby-1851012717.html

афганистан

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в мире, афганистан, сша, кабул (город), майкл маккол, энтони блинкен, конгресс сша, оон