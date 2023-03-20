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Житель Чувашии порезал трех гостей на праздновании юбилея в сауне - РИА Новости, 20.03.2023
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16:19 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/yubiley-1859200229.html
Житель Чувашии порезал трех гостей на праздновании юбилея в сауне
Житель Чувашии порезал трех гостей на праздновании юбилея в сауне - РИА Новости, 20.03.2023
Житель Чувашии порезал трех гостей на праздновании юбилея в сауне
Житель Новочебоксарска порезал осколками бутылки троих своих родственников на праздновании дня рождения, его тетя от ранений скончалась, сообщает следственное... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:19
2023-03-20T16:19
происшествия
новочебоксарск
россия
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Житель Новочебоксарска порезал осколками бутылки троих своих родственников на праздновании дня рождения, его тетя от ранений скончалась, сообщает следственное управление СКР по Чувашии. Поздно вечером 16 марта подозреваемый отмечал свое 40-летие в одной из саун Новочебоксарска. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230320/volga-1859173965.html
новочебоксарск
россия
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происшествия, новочебоксарск, россия, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Новочебоксарск, Россия, Чувашская Республика (Чувашия)
Житель Чувашии порезал трех гостей на праздновании юбилея в сауне

В Новочебоксарске мужчина порезал трех гостей на праздновании юбилея и убил свою тетю

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Житель Новочебоксарска порезал осколками бутылки троих своих родственников на праздновании дня рождения, его тетя от ранений скончалась, сообщает следственное управление СКР по Чувашии.
Поздно вечером 16 марта подозреваемый отмечал свое 40-летие в одной из саун Новочебоксарска.
«
"Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он нанес несколько ударов осколком разбитой бутылки своей тете, ее сожителю, а также своему другу. Все потерпевшие были госпитализированы, однако от полученных ранений женщина скончалась в эту же ночь в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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