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Житель Чувашии порезал трех гостей на праздновании юбилея в сауне

Житель Чувашии порезал трех гостей на праздновании юбилея в сауне - РИА Новости, 20.03.2023

Житель Чувашии порезал трех гостей на праздновании юбилея в сауне

Житель Новочебоксарска порезал осколками бутылки троих своих родственников на праздновании дня рождения, его тетя от ранений скончалась, сообщает следственное... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:19

2023-03-20T16:19

2023-03-20T16:19

происшествия

новочебоксарск

россия

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Житель Новочебоксарска порезал осколками бутылки троих своих родственников на праздновании дня рождения, его тетя от ранений скончалась, сообщает следственное управление СКР по Чувашии. Поздно вечером 16 марта подозреваемый отмечал свое 40-летие в одной из саун Новочебоксарска. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230320/volga-1859173965.html

новочебоксарск

россия

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, новочебоксарск, россия, чувашская республика (чувашия)