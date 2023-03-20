https://ria.ru/20230320/yuar-1859263628.html
В ЮАР пообещали продолжить поддержку России
В ЮАР пообещали продолжить поддержку России - РИА Новости, 20.03.2023
В ЮАР пообещали продолжить поддержку России
Претория продолжит поддерживать Москву, заявила спикер Национальной ассамблеи ЮАР Носививе Маписа-Нкакула. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T18:00
2023-03-20T18:00
2023-03-20T18:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Претория продолжит поддерживать Москву, заявила спикер Национальной ассамблеи ЮАР Носививе Маписа-Нкакула. "Мы заверяем, что мы продолжаем полагаться на вас, а вы можете быть уверены, что мы как страна и народ, продолжим поддерживать народ России", - сказала она в ходе парламентской конференции "Россия-Африка". Она также процитировала слова президента РФ Владимира Путина о том, что Африка станет новым центром многополярного мира. "Мы имели прекрасную возможность слышать слова господина Путина, господин Путин четко дал нам понять в своем прогнозе, что африканские страны станут лидерами в этом многополярном мире. Я уверена, что к этим словам мы должны относиться очень серьезно, мы должны взять на себя обязательство по созданию такого многополярного мира", - сказала политик из ЮАР. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что совместными усилиями Африка и Россия способны сделать многое для процветания и благополучия народов.
https://ria.ru/20230223/frantsiya-1853965349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юар, африка, владимир путин, в мире
Россия, ЮАР, Африка, Владимир Путин, В мире
В ЮАР пообещали продолжить поддержку России
Спикер парламента ЮАР Маписа-Нкакула пообещала продолжить поддержку России
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Претория продолжит поддерживать Москву, заявила спикер Национальной ассамблеи ЮАР Носививе Маписа-Нкакула.
"Мы заверяем, что мы продолжаем полагаться на вас, а вы можете быть уверены, что мы как страна и народ, продолжим поддерживать народ России", - сказала она в ходе парламентской конференции "Россия-Африка".
Она также процитировала слова президента РФ Владимира Путина
о том, что Африка
станет новым центром многополярного мира. "Мы имели прекрасную возможность слышать слова господина Путина, господин Путин четко дал нам понять в своем прогнозе, что африканские страны станут лидерами в этом многополярном мире. Я уверена, что к этим словам мы должны относиться очень серьезно, мы должны взять на себя обязательство по созданию такого многополярного мира", - сказала политик из ЮАР.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что совместными усилиями Африка и Россия способны сделать многое для процветания и благополучия народов.
Французский чиновник пожаловался на поддержку России во всей Африке