https://ria.ru/20230320/yuar-1859263628.html

В ЮАР пообещали продолжить поддержку России

В ЮАР пообещали продолжить поддержку России - РИА Новости, 20.03.2023

В ЮАР пообещали продолжить поддержку России

Претория продолжит поддерживать Москву, заявила спикер Национальной ассамблеи ЮАР Носививе Маписа-Нкакула. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T18:00

2023-03-20T18:00

2023-03-20T18:00

россия

юар

африка

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Претория продолжит поддерживать Москву, заявила спикер Национальной ассамблеи ЮАР Носививе Маписа-Нкакула. "Мы заверяем, что мы продолжаем полагаться на вас, а вы можете быть уверены, что мы как страна и народ, продолжим поддерживать народ России", - сказала она в ходе парламентской конференции "Россия-Африка". Она также процитировала слова президента РФ Владимира Путина о том, что Африка станет новым центром многополярного мира. "Мы имели прекрасную возможность слышать слова господина Путина, господин Путин четко дал нам понять в своем прогнозе, что африканские страны станут лидерами в этом многополярном мире. Я уверена, что к этим словам мы должны относиться очень серьезно, мы должны взять на себя обязательство по созданию такого многополярного мира", - сказала политик из ЮАР. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что совместными усилиями Африка и Россия способны сделать многое для процветания и благополучия народов.

https://ria.ru/20230223/frantsiya-1853965349.html

россия

юар

африка

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Кирилл Волков

россия, юар, африка, владимир путин, в мире