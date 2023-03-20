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ЮАР заявила об "обязательствах" из-за ордера МУС в случае визита Путина - РИА Новости, 20.03.2023
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08:49 20.03.2023 (обновлено: 08:56 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/yuar-1859030297.html
ЮАР заявила об "обязательствах" из-за ордера МУС в случае визита Путина
ЮАР заявила об "обязательствах" из-за ордера МУС в случае визита Путина - РИА Новости, 20.03.2023
ЮАР заявила об "обязательствах" из-за ордера МУС в случае визита Путина
Южная Африка принимает во внимание ордер МУС на "арест" президента России Владимира Путина в свете предстоящего 15-го саммита БРИКС, цитирует Reuters... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T08:49
2023-03-20T08:56
в мире
россия
юар
украина
владимир путин
мария львова-белова
дмитрий песков
международный уголовный суд
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Южная Африка принимает во внимание ордер МУС на "арест" президента России Владимира Путина в свете предстоящего 15-го саммита БРИКС, цитирует Reuters представителя главы ЮАР Винсента Магвенью."Мы, как правительство, осознаем наше юридическое обязательство. Однако в период до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с соответствующими заинтересованными сторонами", - заявил он.Хотя официального подтверждения еще не было, ожидается, что российский лидер примет участие в 15-м саммите БРИКС, который состоится в ЮАР, говорится в статье.При этом, по словам Магвеньи, Южная Африка по-прежнему привержена мирному разрешению конфликта на Украине.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.По словам представителя Кремля, сама постановка вопроса "возмутительная и неприемлемая". Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев также заявил, что "эффективность деятельности МУС нулевая, это не Нюрнбергский и Токийский трибуналы, и даже не сомнительный трибунал по Югославии".
https://ria.ru/20230318/sholts-1858798249.html
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в мире, россия, юар, украина, владимир путин, мария львова-белова, дмитрий песков, международный уголовный суд, брикс
В мире, Россия, ЮАР, Украина, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Дмитрий Песков, Международный уголовный суд, БРИКС
ЮАР заявила об "обязательствах" из-за ордера МУС в случае визита Путина

В ЮАР заявили, что осознают обязательства перед МУС в случае визита Путина на БРИКС

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Южная Африка принимает во внимание ордер МУС на "арест" президента России Владимира Путина в свете предстоящего 15-го саммита БРИКС, цитирует Reuters представителя главы ЮАР Винсента Магвенью.
"Мы, как правительство, осознаем наше юридическое обязательство. Однако в период до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с соответствующими заинтересованными сторонами", - заявил он.
Хотя официального подтверждения еще не было, ожидается, что российский лидер примет участие в 15-м саммите БРИКС, который состоится в ЮАР, говорится в статье.
При этом, по словам Магвеньи, Южная Африка по-прежнему привержена мирному разрешению конфликта на Украине.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Шольц прокомментировал решение МУС об "ордере на арест Путина"
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Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
По словам представителя Кремля, сама постановка вопроса "возмутительная и неприемлемая". Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев также заявил, что "эффективность деятельности МУС нулевая, это не Нюрнбергский и Токийский трибуналы, и даже не сомнительный трибунал по Югославии".
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В миреРоссияЮАРУкраинаВладимир ПутинМария Львова-БеловаДмитрий ПесковМеждународный уголовный судБРИКС
 
 
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