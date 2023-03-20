https://ria.ru/20230320/yuar-1859030297.html

ЮАР заявила об "обязательствах" из-за ордера МУС в случае визита Путина

ЮАР заявила об "обязательствах" из-за ордера МУС в случае визита Путина - РИА Новости, 20.03.2023

ЮАР заявила об "обязательствах" из-за ордера МУС в случае визита Путина

Южная Африка принимает во внимание ордер МУС на "арест" президента России Владимира Путина в свете предстоящего 15-го саммита БРИКС, цитирует Reuters... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T08:49

2023-03-20T08:49

2023-03-20T08:56

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Южная Африка принимает во внимание ордер МУС на "арест" президента России Владимира Путина в свете предстоящего 15-го саммита БРИКС, цитирует Reuters представителя главы ЮАР Винсента Магвенью."Мы, как правительство, осознаем наше юридическое обязательство. Однако в период до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с соответствующими заинтересованными сторонами", - заявил он.Хотя официального подтверждения еще не было, ожидается, что российский лидер примет участие в 15-м саммите БРИКС, который состоится в ЮАР, говорится в статье.При этом, по словам Магвеньи, Южная Африка по-прежнему привержена мирному разрешению конфликта на Украине.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.По словам представителя Кремля, сама постановка вопроса "возмутительная и неприемлемая". Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев также заявил, что "эффективность деятельности МУС нулевая, это не Нюрнбергский и Токийский трибуналы, и даже не сомнительный трибунал по Югославии".

https://ria.ru/20230318/sholts-1858798249.html

https://ria.ru/20230315/briks-1857923686.html

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в мире, россия, юар, украина, владимир путин, мария львова-белова, дмитрий песков, международный уголовный суд, брикс