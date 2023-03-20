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ЮАР заявила об "обязательствах" из-за ордера МУС в случае визита Путина
ЮАР заявила об "обязательствах" из-за ордера МУС в случае визита Путина - РИА Новости, 20.03.2023
ЮАР заявила об "обязательствах" из-за ордера МУС в случае визита Путина
Южная Африка принимает во внимание ордер МУС на "арест" президента России Владимира Путина в свете предстоящего 15-го саммита БРИКС, цитирует Reuters... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T08:49
2023-03-20T08:49
2023-03-20T08:56
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дмитрий песков
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Южная Африка принимает во внимание ордер МУС на "арест" президента России Владимира Путина в свете предстоящего 15-го саммита БРИКС, цитирует Reuters представителя главы ЮАР Винсента Магвенью."Мы, как правительство, осознаем наше юридическое обязательство. Однако в период до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с соответствующими заинтересованными сторонами", - заявил он.Хотя официального подтверждения еще не было, ожидается, что российский лидер примет участие в 15-м саммите БРИКС, который состоится в ЮАР, говорится в статье.При этом, по словам Магвеньи, Южная Африка по-прежнему привержена мирному разрешению конфликта на Украине.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.По словам представителя Кремля, сама постановка вопроса "возмутительная и неприемлемая". Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев также заявил, что "эффективность деятельности МУС нулевая, это не Нюрнбергский и Токийский трибуналы, и даже не сомнительный трибунал по Югославии".
https://ria.ru/20230318/sholts-1858798249.html
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в мире, россия, юар, украина, владимир путин, мария львова-белова, дмитрий песков, международный уголовный суд, брикс
В мире, Россия, ЮАР, Украина, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Дмитрий Песков, Международный уголовный суд, БРИКС
ЮАР заявила об "обязательствах" из-за ордера МУС в случае визита Путина
В ЮАР заявили, что осознают обязательства перед МУС в случае визита Путина на БРИКС
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
Южная Африка принимает во внимание ордер МУС на "арест" президента России Владимира Путина в свете предстоящего 15-го саммита БРИКС, цитирует Reuters
представителя главы ЮАР Винсента Магвенью.
"Мы, как правительство, осознаем наше юридическое обязательство. Однако в период до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с соответствующими заинтересованными сторонами", - заявил он.
Хотя официального подтверждения еще не было, ожидается, что российский лидер примет участие в 15-м саммите БРИКС, который состоится в ЮАР, говорится в статье.
При этом, по словам Магвеньи, Южная Африка по-прежнему привержена мирному разрешению конфликта на Украине.
Шольц прокомментировал решение МУС об "ордере на арест Путина"
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой
. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
По словам представителя Кремля, сама постановка вопроса "возмутительная и неприемлемая". Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев также заявил, что "эффективность деятельности МУС нулевая, это не Нюрнбергский и Токийский трибуналы, и даже не сомнительный трибунал по Югославии".
Зимбабве хочет стать членом БРИКС, заявил спикер правящей партии