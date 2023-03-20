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ВТБ выступил генпартнером МХТ им. А.П. Чехова по юбилейной программе театра - РИА Новости, 20.03.2023
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12:47 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/vtb-1859079759.html
ВТБ выступил генпартнером МХТ им. А.П. Чехова по юбилейной программе театра
ВТБ выступил генпартнером МХТ им. А.П. Чехова по юбилейной программе театра - РИА Новости, 20.03.2023
ВТБ выступил генпартнером МХТ им. А.П. Чехова по юбилейной программе театра
ВТБ выступил генеральным партнером МХТ им. А.П. Чехова по юбилейной программе театра – в этом году МХТ отмечает свое 125-летие, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:47
2023-03-20T12:47
втб
россия
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. ВТБ выступил генеральным партнером МХТ им. А.П. Чехова по юбилейной программе театра – в этом году МХТ отмечает свое 125-летие, сообщает пресс-служба банка.Открылась программа показом 18-19 марта спектакля "Дядя Ваня"."Особенно символично принимать участие в таком проекте в юбилейный для театра год. За время своего существования Московский Художественный театр создал огромное количество прекрасных спектаклей, его вклад в развитие российской культуры сложно переоценить. ВТБ убежден в том, что поддержке таких проектов и учреждений необходимо уделять особое внимание", – сказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева, слова которой приводит пресс-служба.Нынешняя постановка "Дяди Вани" – четвертая в истории МХТ. Впервые спектакль был поставлен в 1899 году К.С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко и игрался на мхатовской сцене по 1928 год. В период до 1985 года пьеса еще дважды ставилась на сцене театра Михаилом Кедровым и Олегом Ефремовым. В юбилейный год "Дядя Ваня" вернулся в Художественный театр, на этот раз в постановке Дениса Азарова.Банк ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта "Культура".
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втб, россия
ВТБ, Россия

ВТБ выступил генпартнером МХТ им. А.П. Чехова по юбилейной программе театра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Отделение банка "ВТБ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. ВТБ выступил генеральным партнером МХТ им. А.П. Чехова по юбилейной программе театра – в этом году МХТ отмечает свое 125-летие, сообщает пресс-служба банка.
Открылась программа показом 18-19 марта спектакля "Дядя Ваня".
Стенд банка ВТБ на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
ВТБ открывает новый сезон стажировок для выпускников вузов
7 марта, 13:38
"Особенно символично принимать участие в таком проекте в юбилейный для театра год. За время своего существования Московский Художественный театр создал огромное количество прекрасных спектаклей, его вклад в развитие российской культуры сложно переоценить. ВТБ убежден в том, что поддержке таких проектов и учреждений необходимо уделять особое внимание", – сказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева, слова которой приводит пресс-служба.
Нынешняя постановка "Дяди Вани" – четвертая в истории МХТ. Впервые спектакль был поставлен в 1899 году К.С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко и игрался на мхатовской сцене по 1928 год. В период до 1985 года пьеса еще дважды ставилась на сцене театра Михаилом Кедровым и Олегом Ефремовым. В юбилейный год "Дядя Ваня" вернулся в Художественный театр, на этот раз в постановке Дениса Азарова.
Банк ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта "Культура".
 
ВТБРоссия
 
 
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