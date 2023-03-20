https://ria.ru/20230320/vtb-1859079759.html

ВТБ выступил генпартнером МХТ им. А.П. Чехова по юбилейной программе театра

ВТБ выступил генпартнером МХТ им. А.П. Чехова по юбилейной программе театра - РИА Новости, 20.03.2023

ВТБ выступил генпартнером МХТ им. А.П. Чехова по юбилейной программе театра

ВТБ выступил генеральным партнером МХТ им. А.П. Чехова по юбилейной программе театра – в этом году МХТ отмечает свое 125-летие, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:47

2023-03-20T12:47

2023-03-20T12:47

втб

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. ВТБ выступил генеральным партнером МХТ им. А.П. Чехова по юбилейной программе театра – в этом году МХТ отмечает свое 125-летие, сообщает пресс-служба банка.Открылась программа показом 18-19 марта спектакля "Дядя Ваня"."Особенно символично принимать участие в таком проекте в юбилейный для театра год. За время своего существования Московский Художественный театр создал огромное количество прекрасных спектаклей, его вклад в развитие российской культуры сложно переоценить. ВТБ убежден в том, что поддержке таких проектов и учреждений необходимо уделять особое внимание", – сказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева, слова которой приводит пресс-служба.Нынешняя постановка "Дяди Вани" – четвертая в истории МХТ. Впервые спектакль был поставлен в 1899 году К.С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко и игрался на мхатовской сцене по 1928 год. В период до 1985 года пьеса еще дважды ставилась на сцене театра Михаилом Кедровым и Олегом Ефремовым. В юбилейный год "Дядя Ваня" вернулся в Художественный театр, на этот раз в постановке Дениса Азарова.Банк ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта "Культура".

https://ria.ru/20230307/stazhirovki-1856375320.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

втб, россия