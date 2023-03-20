https://ria.ru/20230320/vtb-1859079759.html
ВТБ выступил генпартнером МХТ им. А.П. Чехова по юбилейной программе театра
ВТБ выступил генпартнером МХТ им. А.П. Чехова по юбилейной программе театра - РИА Новости, 20.03.2023
ВТБ выступил генпартнером МХТ им. А.П. Чехова по юбилейной программе театра
ВТБ выступил генеральным партнером МХТ им. А.П. Чехова по юбилейной программе театра – в этом году МХТ отмечает свое 125-летие, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:47
2023-03-20T12:47
2023-03-20T12:47
втб
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. ВТБ выступил генеральным партнером МХТ им. А.П. Чехова по юбилейной программе театра – в этом году МХТ отмечает свое 125-летие, сообщает пресс-служба банка.Открылась программа показом 18-19 марта спектакля "Дядя Ваня"."Особенно символично принимать участие в таком проекте в юбилейный для театра год. За время своего существования Московский Художественный театр создал огромное количество прекрасных спектаклей, его вклад в развитие российской культуры сложно переоценить. ВТБ убежден в том, что поддержке таких проектов и учреждений необходимо уделять особое внимание", – сказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева, слова которой приводит пресс-служба.Нынешняя постановка "Дяди Вани" – четвертая в истории МХТ. Впервые спектакль был поставлен в 1899 году К.С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко и игрался на мхатовской сцене по 1928 год. В период до 1985 года пьеса еще дважды ставилась на сцене театра Михаилом Кедровым и Олегом Ефремовым. В юбилейный год "Дядя Ваня" вернулся в Художественный театр, на этот раз в постановке Дениса Азарова.Банк ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта "Культура".
https://ria.ru/20230307/stazhirovki-1856375320.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3f547ee43de9296d908dd0bc866a4e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, россия
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. ВТБ выступил генеральным партнером МХТ им. А.П. Чехова по юбилейной программе театра – в этом году МХТ отмечает свое 125-летие, сообщает пресс-служба банка.
Открылась программа показом 18-19 марта спектакля "Дядя Ваня"
.
ВТБ открывает новый сезон стажировок для выпускников вузов
"Особенно символично принимать участие в таком проекте в юбилейный для театра год. За время своего существования Московский Художественный театр создал огромное количество прекрасных спектаклей, его вклад в развитие российской культуры сложно переоценить. ВТБ
убежден в том, что поддержке таких проектов и учреждений необходимо уделять особое внимание", – сказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева, слова которой приводит пресс-служба.
Нынешняя постановка "Дяди Вани" – четвертая в истории МХТ. Впервые спектакль был поставлен в 1899 году К.С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко и игрался на мхатовской сцене по 1928 год. В период до 1985 года пьеса еще дважды ставилась на сцене театра Михаилом Кедровым и Олегом Ефремовым. В юбилейный год "Дядя Ваня" вернулся в Художественный театр, на этот раз в постановке Дениса Азарова.
Банк ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта "Культура".