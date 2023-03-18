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МХТ показал первый спектакль к 125-летию театра - РИА Новости, 18.03.2023
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Культура
 
20:28 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/teatr-1858700591.html
МХТ показал первый спектакль к 125-летию театра
МХТ показал первый спектакль к 125-летию театра - РИА Новости, 18.03.2023
МХТ показал первый спектакль к 125-летию театра
В МХТ представили премьеру к 125-летнему юбилею театра. Спектакль "Дядя Ваня" поставил Денис Азаров, главные партии играют Авангард Леонтьев, Сергей Епишев,... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T20:28
2023-03-18T20:28
денис азаров
авангард леонтьев
малый театр
антон чехов
культура
театр
kiss
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В МХТ представили премьеру к 125-летнему юбилею театра. Спектакль "Дядя Ваня" поставил Денис Азаров, главные партии играют Авангард Леонтьев, Сергей Епишев, Светлана Колпакова, Павел Чинарев.Впервые знаковая для МХТ работа была поставлена в театре в 1899 году Станиславским и Немировичем-Данченко. В то время из-за длиннот в пьесе ее отвергли в Малом театре. Современная версия тоже иногда отличается чрезмерными паузами и слишком многословными диалогами."Сцены из деревенской жизни" – такой подзаголовок Чехов дал произведению. Это решили обыграть в новой версии постановки. На подмостках – слой опилок, задник обрамлен деревом, а длинный стол со скамьей и дымящийся самовар дополняют антураж. После они сменятся креслом-качалкой, плетеными стульями, появятся серванты и платяные шкафы.Главную ставку создатели сделали на визуальный ряд: исторические костюмы рубежа веков, оформление сцены обращают на себя внимание не меньше драматической составляющей.Сюжетные линии почти не изменены в сравнении с оригиналом: противостояние, споры, привязанности – все те же. Но неприязнь между Соней (Дарья Трухина) и Еленой Андреевной (Светлана Колпакова) не так заметна, а Астров (Павел Чинарев) кажется не таким бесчувственным. Его благосклонность к Софье граничит с искренней привязанностью.Дядя Ваня (Сергей Епишев) получился чудаковатым любителем рефлексии, Астров – дерзким ловеласом, а Серебряков (Авангард Леонтьев) добавляет постановке мечтательности – его размышления и теории имеют мало общего с практичностью.В "Дяде Ване" каждый из героев показывает свою чудаковатую сторону, и это становится катализатором действия. Музыкальное сопровождение настраивает зрителей на нужный лад. Классическая меланхоличная мелодия, которая звучит почти на всем протяжении постановки, превращается в органичный саундтрек. Он прерывается лишь однажды, одной из самых динамичных сцен, во время которой звучит трек группы Kiss “I Was Made for Lovin' You”.При этом, кроме основных героев, на сцене простые люди, работники, крестьяне, которые вынуждены находиться в усадьбе и наблюдать за душевными метаниями господ.Премьерный блок спектаклей намечен на 18, 19, 23 марта.
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Анна Нехаева
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денис азаров, авангард леонтьев, малый театр, антон чехов, театр, kiss, знаменитости, что посмотреть , новости культуры
Денис Азаров, Авангард Леонтьев, Малый театр, Антон Чехов, Культура, Театр, Kiss, Знаменитости, что посмотреть , Новости культуры
МХТ показал первый спектакль к 125-летию театра

МХТ показал "Дядю Ваню" первым спектаклем к 125-летию театра

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры в спектакле "Дядя Ваня" в МХТ им. А.П. Чехова
Актеры в спектакле Дядя Ваня в МХТ им. А.П. Чехова - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В МХТ представили премьеру к 125-летнему юбилею театра. Спектакль "Дядя Ваня" поставил Денис Азаров, главные партии играют Авангард Леонтьев, Сергей Епишев, Светлана Колпакова, Павел Чинарев.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСцена из спектакля "Дядя Ваня" в МХТ им. А.П. Чехова
Сцена из спектакля Дядя Ваня в МХТ им. А.П. Чехова - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сцена из спектакля "Дядя Ваня" в МХТ им. А.П. Чехова
Впервые знаковая для МХТ работа была поставлена в театре в 1899 году Станиславским и Немировичем-Данченко. В то время из-за длиннот в пьесе ее отвергли в Малом театре. Современная версия тоже иногда отличается чрезмерными паузами и слишком многословными диалогами.
"Сцены из деревенской жизни" – такой подзаголовок Чехов дал произведению. Это решили обыграть в новой версии постановки. На подмостках – слой опилок, задник обрамлен деревом, а длинный стол со скамьей и дымящийся самовар дополняют антураж. После они сменятся креслом-качалкой, плетеными стульями, появятся серванты и платяные шкафы.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Павел Чинарев в роли Михаила Львовича Астрова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Сцена из спектакля Дядя Ваня в МХТ им. А.П. Чехова
Актер Павел Чинарев в роли Михаила Львовича Астрова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле Дядя Ваня в МХТ им. А.П. Чехова
Актер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны и Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актеры Светлана Колпакова и Сергей Епишев в сцене из спектакля Дядя Ваня в МХТ им. А.П. Чехова
Актеры Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны и Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле Дядя Ваня в МХТ им. А.П. Чехова
Актер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле Дядя Ваня в МХТ им. А.П. Чехова
Актер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
5 из 5
Актер Павел Чинарев в роли Михаила Львовича Астрова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 5
Актер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 5
Актеры Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны и Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 5
Актер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
4 из 5
Актер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
5 из 5
Главную ставку создатели сделали на визуальный ряд: исторические костюмы рубежа веков, оформление сцены обращают на себя внимание не меньше драматической составляющей.
Сюжетные линии почти не изменены в сравнении с оригиналом: противостояние, споры, привязанности – все те же. Но неприязнь между Соней (Дарья Трухина) и Еленой Андреевной (Светлана Колпакова) не так заметна, а Астров (Павел Чинарев) кажется не таким бесчувственным. Его благосклонность к Софье граничит с искренней привязанностью.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры Дарья Трухина в роли Сони и Павел Чинарев в роли Михаила Львовича Астрова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Сцена из спектакля Дядя Ваня в МХТ им. А.П. Чехова
Актеры Дарья Трухина в роли Сони и Павел Чинарев в роли Михаила Львовича Астрова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле Дядя Ваня в МХТ им. А.П. Чехова
Актер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры Дарья Трухина в роли Сони, Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны, Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого и Павел Чинарев в роли Михаила Львовича Астрова (слева направо) в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Сцена из спектакля Дядя Ваня в МХТ им. А.П. Чехова
Актеры Дарья Трухина в роли Сони, Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны, Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого и Павел Чинарев в роли Михаила Львовича Астрова (слева направо) в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 3
Актеры Дарья Трухина в роли Сони и Павел Чинарев в роли Михаила Львовича Астрова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 3
Актер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 3
Актеры Дарья Трухина в роли Сони, Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны, Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого и Павел Чинарев в роли Михаила Львовича Астрова (слева направо) в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 3
Дядя Ваня (Сергей Епишев) получился чудаковатым любителем рефлексии, Астров – дерзким ловеласом, а Серебряков (Авангард Леонтьев) добавляет постановке мечтательности – его размышления и теории имеют мало общего с практичностью.
«
"Нормальное состояние человека – быть чудаком", – говорит Астров в исполнении Чинарева.
В "Дяде Ване" каждый из героев показывает свою чудаковатую сторону, и это становится катализатором действия. Музыкальное сопровождение настраивает зрителей на нужный лад. Классическая меланхоличная мелодия, которая звучит почти на всем протяжении постановки, превращается в органичный саундтрек. Он прерывается лишь однажды, одной из самых динамичных сцен, во время которой звучит трек группы Kiss “I Was Made for Lovin' You”.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктриса Дарья Юрская в роли Марии Васильевны Войницкой (в центре) в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актриса Дарья Юрская в роли Марии Васильевны Войницкой (в центре) в спектакле Дядя Ваня в МХТ им. А.П. Чехова
Актриса Дарья Юрская в роли Марии Васильевны Войницкой (в центре) в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Авангард Леонтьев в роли отставного профессора Александра Владимировича Серебрякова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актер Авангард Леонтьев в роли отставного профессора Александра Владимировича Серебрякова в спектакле Дядя Ваня в МХТ им. А.П. Чехова
Актер Авангард Леонтьев в роли отставного профессора Александра Владимировича Серебрякова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктриса Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актриса Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны в спектакле Дядя Ваня в МХТ им. А.П. Чехова
Актриса Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны и Авангард Леонтьев в роли отставного профессора Александра Владимировича Серебрякова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актеры Светлана Колпакова и Авангард Леонтьев в спектакле Дядя Ваня в МХТ им. А.П. Чехова
Актеры Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны и Авангард Леонтьев в роли отставного профессора Александра Владимировича Серебрякова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актеры в спектакле Дядя Ваня в МХТ им. А.П. Чехова
Актеры в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
5 из 5
Актриса Дарья Юрская в роли Марии Васильевны Войницкой (в центре) в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 5
Актер Авангард Леонтьев в роли отставного профессора Александра Владимировича Серебрякова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 5
Актриса Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 5
Актеры Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны и Авангард Леонтьев в роли отставного профессора Александра Владимировича Серебрякова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
4 из 5
Актеры в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
5 из 5
«
"Это история про одиночество: глубокое, глобальное, ментальное. Во всех пьесах Чехова люди говорят не то, что они хотят сказать, живут не там, где мечтают, занимаются не тем делом, которым бы они хотели заниматься. Пьеса – о неразделенном чувстве: ключевые персонажи любят не тех, кто любит их", – отмечает режиссер Денис Азаров.
При этом, кроме основных героев, на сцене простые люди, работники, крестьяне, которые вынуждены находиться в усадьбе и наблюдать за душевными метаниями господ.
Премьерный блок спектаклей намечен на 18, 19, 23 марта.
Актеры Семен Арзуманов в роли Бемоля, Екатерина Крамзина в роли жены Моцарта Констанции, Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери, Виктор Добронравов в роли Вольфганга Амадея Моцарта и Каролина Койцан в роли ученицы Сальери Катарины в спектакле Амадей в театре имени Евг. Вахтангова - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Театр Вахтангова показал свою версию дружбы Моцарта и Сальери
7 марта, 12:59
 
КультураДенис АзаровАвангард ЛеонтьевМалый театрАнтон ЧеховТеатрKissЗнаменитостичто посмотретьНовости культуры
 
 
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