МХТ показал первый спектакль к 125-летию театра
МХТ показал "Дядю Ваню" первым спектаклем к 125-летию театра
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры в спектакле "Дядя Ваня" в МХТ им. А.П. Чехова
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В МХТ представили премьеру к 125-летнему юбилею театра. Спектакль "Дядя Ваня" поставил Денис Азаров, главные партии играют Авангард Леонтьев, Сергей Епишев, Светлана Колпакова, Павел Чинарев.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСцена из спектакля "Дядя Ваня" в МХТ им. А.П. Чехова
Сцена из спектакля "Дядя Ваня" в МХТ им. А.П. Чехова
Впервые знаковая для МХТ работа была поставлена в театре в 1899 году Станиславским и Немировичем-Данченко. В то время из-за длиннот в пьесе ее отвергли в Малом театре. Современная версия тоже иногда отличается чрезмерными паузами и слишком многословными диалогами.
"Сцены из деревенской жизни" – такой подзаголовок Чехов дал произведению. Это решили обыграть в новой версии постановки. На подмостках – слой опилок, задник обрамлен деревом, а длинный стол со скамьей и дымящийся самовар дополняют антураж. После они сменятся креслом-качалкой, плетеными стульями, появятся серванты и платяные шкафы.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Павел Чинарев в роли Михаила Львовича Астрова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актер Павел Чинарев в роли Михаила Львовича Астрова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
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© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
2 из 5
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны и Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актеры Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны и Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
3 из 5
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
4 из 5
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
5 из 5
Актер Павел Чинарев в роли Михаила Львовича Астрова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
1 из 5
Актер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
2 из 5
Актеры Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны и Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
3 из 5
Актер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
4 из 5
Актер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
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Главную ставку создатели сделали на визуальный ряд: исторические костюмы рубежа веков, оформление сцены обращают на себя внимание не меньше драматической составляющей.
Сюжетные линии почти не изменены в сравнении с оригиналом: противостояние, споры, привязанности – все те же. Но неприязнь между Соней (Дарья Трухина) и Еленой Андреевной (Светлана Колпакова) не так заметна, а Астров (Павел Чинарев) кажется не таким бесчувственным. Его благосклонность к Софье граничит с искренней привязанностью.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры Дарья Трухина в роли Сони и Павел Чинарев в роли Михаила Львовича Астрова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актеры Дарья Трухина в роли Сони и Павел Чинарев в роли Михаила Львовича Астрова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
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© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
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© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры Дарья Трухина в роли Сони, Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны, Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого и Павел Чинарев в роли Михаила Львовича Астрова (слева направо) в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актеры Дарья Трухина в роли Сони, Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны, Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого и Павел Чинарев в роли Михаила Львовича Астрова (слева направо) в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
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Актеры Дарья Трухина в роли Сони и Павел Чинарев в роли Михаила Львовича Астрова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
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Актер Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
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Актеры Дарья Трухина в роли Сони, Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны, Сергей Епишев в роли Ивана Петровича Войницкого и Павел Чинарев в роли Михаила Львовича Астрова (слева направо) в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
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Дядя Ваня (Сергей Епишев) получился чудаковатым любителем рефлексии, Астров – дерзким ловеласом, а Серебряков (Авангард Леонтьев) добавляет постановке мечтательности – его размышления и теории имеют мало общего с практичностью.
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"Нормальное состояние человека – быть чудаком", – говорит Астров в исполнении Чинарева.
В "Дяде Ване" каждый из героев показывает свою чудаковатую сторону, и это становится катализатором действия. Музыкальное сопровождение настраивает зрителей на нужный лад. Классическая меланхоличная мелодия, которая звучит почти на всем протяжении постановки, превращается в органичный саундтрек. Он прерывается лишь однажды, одной из самых динамичных сцен, во время которой звучит трек группы Kiss “I Was Made for Lovin' You”.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктриса Дарья Юрская в роли Марии Васильевны Войницкой (в центре) в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актриса Дарья Юрская в роли Марии Васильевны Войницкой (в центре) в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
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© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Авангард Леонтьев в роли отставного профессора Александра Владимировича Серебрякова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актер Авангард Леонтьев в роли отставного профессора Александра Владимировича Серебрякова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
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© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктриса Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актриса Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
3 из 5
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны и Авангард Леонтьев в роли отставного профессора Александра Владимировича Серебрякова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актеры Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны и Авангард Леонтьев в роли отставного профессора Александра Владимировича Серебрякова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
4 из 5
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
Актеры в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
5 из 5
Актриса Дарья Юрская в роли Марии Васильевны Войницкой (в центре) в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
1 из 5
Актер Авангард Леонтьев в роли отставного профессора Александра Владимировича Серебрякова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
2 из 5
Актриса Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
3 из 5
Актеры Светлана Колпакова в роли Елены Андреевны и Авангард Леонтьев в роли отставного профессора Александра Владимировича Серебрякова в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
4 из 5
Актеры в спектакле "Дядя Ваня" в постановке режиссера Дениса Азарова на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова.
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"Это история про одиночество: глубокое, глобальное, ментальное. Во всех пьесах Чехова люди говорят не то, что они хотят сказать, живут не там, где мечтают, занимаются не тем делом, которым бы они хотели заниматься. Пьеса – о неразделенном чувстве: ключевые персонажи любят не тех, кто любит их", – отмечает режиссер Денис Азаров.
При этом, кроме основных героев, на сцене простые люди, работники, крестьяне, которые вынуждены находиться в усадьбе и наблюдать за душевными метаниями господ.
Премьерный блок спектаклей намечен на 18, 19, 23 марта.