https://ria.ru/20230318/teatr-1858700591.html

МХТ показал первый спектакль к 125-летию театра

МХТ показал первый спектакль к 125-летию театра - РИА Новости, 18.03.2023

МХТ показал первый спектакль к 125-летию театра

В МХТ представили премьеру к 125-летнему юбилею театра. Спектакль "Дядя Ваня" поставил Денис Азаров, главные партии играют Авангард Леонтьев, Сергей Епишев,... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T20:28

2023-03-18T20:28

2023-03-18T20:28

денис азаров

авангард леонтьев

малый театр

антон чехов

культура

театр

kiss

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В МХТ представили премьеру к 125-летнему юбилею театра. Спектакль "Дядя Ваня" поставил Денис Азаров, главные партии играют Авангард Леонтьев, Сергей Епишев, Светлана Колпакова, Павел Чинарев.Впервые знаковая для МХТ работа была поставлена в театре в 1899 году Станиславским и Немировичем-Данченко. В то время из-за длиннот в пьесе ее отвергли в Малом театре. Современная версия тоже иногда отличается чрезмерными паузами и слишком многословными диалогами."Сцены из деревенской жизни" – такой подзаголовок Чехов дал произведению. Это решили обыграть в новой версии постановки. На подмостках – слой опилок, задник обрамлен деревом, а длинный стол со скамьей и дымящийся самовар дополняют антураж. После они сменятся креслом-качалкой, плетеными стульями, появятся серванты и платяные шкафы.Главную ставку создатели сделали на визуальный ряд: исторические костюмы рубежа веков, оформление сцены обращают на себя внимание не меньше драматической составляющей.Сюжетные линии почти не изменены в сравнении с оригиналом: противостояние, споры, привязанности – все те же. Но неприязнь между Соней (Дарья Трухина) и Еленой Андреевной (Светлана Колпакова) не так заметна, а Астров (Павел Чинарев) кажется не таким бесчувственным. Его благосклонность к Софье граничит с искренней привязанностью.Дядя Ваня (Сергей Епишев) получился чудаковатым любителем рефлексии, Астров – дерзким ловеласом, а Серебряков (Авангард Леонтьев) добавляет постановке мечтательности – его размышления и теории имеют мало общего с практичностью.В "Дяде Ване" каждый из героев показывает свою чудаковатую сторону, и это становится катализатором действия. Музыкальное сопровождение настраивает зрителей на нужный лад. Классическая меланхоличная мелодия, которая звучит почти на всем протяжении постановки, превращается в органичный саундтрек. Он прерывается лишь однажды, одной из самых динамичных сцен, во время которой звучит трек группы Kiss “I Was Made for Lovin' You”.При этом, кроме основных героев, на сцене простые люди, работники, крестьяне, которые вынуждены находиться в усадьбе и наблюдать за душевными метаниями господ.Премьерный блок спектаклей намечен на 18, 19, 23 марта.

https://ria.ru/20230307/teatr-1856340137.html

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2023

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

денис азаров, авангард леонтьев, малый театр, антон чехов, театр, kiss, знаменитости, что посмотреть , новости культуры