https://ria.ru/20230320/vstrecha-1859279369.html

В Кремле раскрыли детали обеда Путина и Си Цзиньпина

В Кремле раскрыли детали обеда Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 20.03.2023

В Кремле раскрыли детали обеда Путина и Си Цзиньпина

Обед президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во вторник будет сопровождаться культурной программой, кроме того, наготове будет мороженое, РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T19:05

2023-03-20T19:05

2023-03-20T19:14

политика

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москва

владимир путин

си цзиньпин

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Обед президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во вторник будет сопровождаться культурной программой, кроме того, наготове будет мороженое, которое любит китайский политик, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Первому каналу". "Традиционно, естественно, русская кухня, будет сопровождение этого обеда и с культурной программой. Об этом мы сообщим завтра, не будем забегать вперед", - сказал Песков. На уточняющий вопрос о том, будет ли подаваться мороженое он ответил: "Наверняка, мороженое, я думаю, всегда наготове, учитывая, что Си Цзиньпин его очень любит". Китайский лидер прибыл в Москву 20 марта с государственным визитом. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Во вторник начнутся переговоры лидеров России и Китая в составе делегаций.

https://ria.ru/20230320/kitay-1859247972.html

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политика, россия, китай, москва, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий песков