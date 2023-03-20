МИД Турции: Россия предложила перенести четырехстороннюю встречу по Сирии
Чавушоглу: Россия предложила перенести четырехстороннюю встречу по Сирии в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. Российская сторона предложила перенести встречу делегаций Турции, РФ, Ирана и Сирии в Москве, Анкара согласилась с предложением, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее турецкий гостелеканал TRT Haber сообщил, что встреча пройдет в Москве 15-16 марта. Позже другой турецкий телеканал NTV сообщил, что запланированная на четверг встреча делегаций по сирийскому урегулированию перенесена по техническим причинам.
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"Российская сторона предложила перенести. Возможно, они приняли совместное решение с сирийской стороной. Потом они сказали, что сделают это (организуют встречу) в будущем, и мы согласились", - приводит слова Чавушоглу телеканал A Haber.
В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Анкара предполагала, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.