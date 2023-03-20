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МИД Турции: Россия предложила перенести четырехстороннюю встречу по Сирии

МИД Турции: Россия предложила перенести четырехстороннюю встречу по Сирии - РИА Новости, 20.03.2023

МИД Турции: Россия предложила перенести четырехстороннюю встречу по Сирии

Российская сторона предложила перенести встречу делегаций Турции, РФ, Ирана и Сирии в Москве, Анкара согласилась с предложением, сообщил глава МИД Турции Мевлют РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:44

2023-03-20T13:44

2023-03-20T13:44

в мире

турция

сирия

россия

мевлют чавушоглу

башар асад

иран

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АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. Российская сторона предложила перенести встречу делегаций Турции, РФ, Ирана и Сирии в Москве, Анкара согласилась с предложением, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее турецкий гостелеканал TRT Haber сообщил, что встреча пройдет в Москве 15-16 марта. Позже другой турецкий телеканал NTV сообщил, что запланированная на четверг встреча делегаций по сирийскому урегулированию перенесена по техническим причинам. В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Анкара предполагала, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.

https://ria.ru/20230316/asad-1858158216.html

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Ольга Фомченкова

в мире, турция, сирия, россия, мевлют чавушоглу, башар асад, иран