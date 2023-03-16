https://ria.ru/20230316/diplomatiya-1858247106.html

Встречу России, Турции, Ирана и Сирии перенесли

Встречу России, Турции, Ирана и Сирии перенесли - РИА Новости, 16.03.2023

Встречу России, Турции, Ирана и Сирии перенесли

Турецкий телеканал NTV сообщил, что запланированная на четверг встреча делегаций России, Турции, Ирана и Сирии по сирийскому урегулированию в Москве перенесена... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:47

2023-03-16T11:47

2023-03-16T11:47

в мире

турция

сирия

россия

михаил богданов

башар асад

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АНКАРА, 16 мар – РИА Новости. Турецкий телеканал NTV сообщил, что запланированная на четверг встреча делегаций России, Турции, Ирана и Сирии по сирийскому урегулированию в Москве перенесена по техническим причинам. Ранее турецкий гостелеканал TRT Haber сообщил, что встреча пройдёт в Москве 15-16 марта. Позже замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что есть надежда, что встреча на уровне заместителей министров состоится в Москве на этой неделе. "Встреча, которая планировалась сегодня, перенесена по техническим причинам. Новая дата пока не известна", - сообщил телеканал со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Анкара предполагала, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.

https://ria.ru/20230316/asad-1858186215.html

https://ria.ru/20230131/peregovory-1848688581.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, сирия, россия, михаил богданов, башар асад