Встречу России, Турции, Ирана и Сирии перенесли
Планировавшуюся в Москве встречу России, Турции, Ирана и Сирии перенесли
Вид на Московский кремль. Архивное фото
АНКАРА, 16 мар – РИА Новости. Турецкий телеканал NTV сообщил, что запланированная на четверг встреча делегаций России, Турции, Ирана и Сирии по сирийскому урегулированию в Москве перенесена по техническим причинам.
Ранее турецкий гостелеканал TRT Haber сообщил, что встреча пройдёт в Москве 15-16 марта. Позже замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что есть надежда, что встреча на уровне заместителей министров состоится в Москве на этой неделе.
"Встреча, которая планировалась сегодня, перенесена по техническим причинам. Новая дата пока не известна", - сообщил телеканал со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.
В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Анкара предполагала, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.