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Встречу России, Турции, Ирана и Сирии перенесли - РИА Новости, 16.03.2023
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11:47 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/diplomatiya-1858247106.html
Встречу России, Турции, Ирана и Сирии перенесли
Встречу России, Турции, Ирана и Сирии перенесли - РИА Новости, 16.03.2023
Встречу России, Турции, Ирана и Сирии перенесли
Турецкий телеканал NTV сообщил, что запланированная на четверг встреча делегаций России, Турции, Ирана и Сирии по сирийскому урегулированию в Москве перенесена... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:47
2023-03-16T11:47
в мире
турция
сирия
россия
михаил богданов
башар асад
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АНКАРА, 16 мар – РИА Новости. Турецкий телеканал NTV сообщил, что запланированная на четверг встреча делегаций России, Турции, Ирана и Сирии по сирийскому урегулированию в Москве перенесена по техническим причинам. Ранее турецкий гостелеканал TRT Haber сообщил, что встреча пройдёт в Москве 15-16 марта. Позже замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что есть надежда, что встреча на уровне заместителей министров состоится в Москве на этой неделе. "Встреча, которая планировалась сегодня, перенесена по техническим причинам. Новая дата пока не известна", - сообщил телеканал со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации. Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Анкара предполагала, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.
https://ria.ru/20230316/asad-1858186215.html
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в мире, турция, сирия, россия, михаил богданов, башар асад
В мире, Турция, Сирия, Россия, Михаил Богданов, Башар Асад
Встречу России, Турции, Ирана и Сирии перенесли

Планировавшуюся в Москве встречу России, Турции, Ирана и Сирии перенесли

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВид на Московский кремль
Вид на Московский кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вид на Московский кремль. Архивное фото
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АНКАРА, 16 мар – РИА Новости. Турецкий телеканал NTV сообщил, что запланированная на четверг встреча делегаций России, Турции, Ирана и Сирии по сирийскому урегулированию в Москве перенесена по техническим причинам.
Ранее турецкий гостелеканал TRT Haber сообщил, что встреча пройдёт в Москве 15-16 марта. Позже замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что есть надежда, что встреча на уровне заместителей министров состоится в Москве на этой неделе.
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"Встреча, которая планировалась сегодня, перенесена по техническим причинам. Новая дата пока не известна", - сообщил телеканал со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.
В декабре в РФ состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
Для разрешения разногласий между Анкарой и Дамаском планировалась встреча глав МИД РФ, Сирии и Турции. В январе Анкара предполагала, что такая встреча может пройти в начале февраля. Позже президент Турции Тайип Эрдоган допустил, что Иран может подключиться к планируемым переговорам Турции, РФ и Сирии на высшем уровне.
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В миреТурцияСирияРоссияМихаил БогдановБашар Асад
 
 
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