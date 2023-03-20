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Стало известно время начала официальной встречи Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 20.03.2023
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12:39 20.03.2023 (обновлено: 13:12 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/vstrecha-1859077665.html
Стало известно время начала официальной встречи Путина и Си Цзиньпина
Стало известно время начала официальной встречи Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 20.03.2023
Стало известно время начала официальной встречи Путина и Си Цзиньпина
Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина с главой Китая Си Цзиньпином начнется в 15.00 21 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:39
2023-03-20T13:12
политика
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина с главой Китая Си Цзиньпином начнется в 15.00 21 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава Китая посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ. Визит станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В Пекине ожидают, что предстоящий визит укрепит взаимное доверие между двумя странами. По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, визит придаст новый импульс развитию двусторонних отношений. Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. Уточняется, что состоится подписание ряда важных двусторонних документов.
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
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политика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий песков
Политика, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков
Стало известно время начала официальной встречи Путина и Си Цзиньпина

Песков: церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина начнется в 15:00 21 марта

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина с главой Китая Си Цзиньпином начнется в 15.00 21 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава Китая посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ. Визит станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
«
"Церемония официальной встречи в 15.00, дальше все пойдет одно за другим. Все уже будет происходить в Большом Кремлевском дворце", - сказал Песков.
В Пекине ожидают, что предстоящий визит укрепит взаимное доверие между двумя странами. По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, визит придаст новый импульс развитию двусторонних отношений. Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. Уточняется, что состоится подписание ряда важных двусторонних документов.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Историческое сближение. Си Цзиньпин направляется в Россию
Вчера, 00:00
 
ПолитикаРоссияКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинДмитрий Песков
 
 
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