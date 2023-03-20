https://ria.ru/20230320/vstrecha-1859077665.html

Стало известно время начала официальной встречи Путина и Си Цзиньпина

Стало известно время начала официальной встречи Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 20.03.2023

Стало известно время начала официальной встречи Путина и Си Цзиньпина

Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина с главой Китая Си Цзиньпином начнется в 15.00 21 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:39

2023-03-20T12:39

2023-03-20T13:12

политика

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина с главой Китая Си Цзиньпином начнется в 15.00 21 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава Китая посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ. Визит станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В Пекине ожидают, что предстоящий визит укрепит взаимное доверие между двумя странами. По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, визит придаст новый импульс развитию двусторонних отношений. Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. Уточняется, что состоится подписание ряда важных двусторонних документов.

https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий песков