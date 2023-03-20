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В Санкт-Петербурге начали уточнять данные военнообязанных - РИА Новости, 20.03.2023
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19:26 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/voennobyazannye-1859286555.html
В Санкт-Петербурге начали уточнять данные военнообязанных
В Санкт-Петербурге начали уточнять данные военнообязанных - РИА Новости, 20.03.2023
В Санкт-Петербурге начали уточнять данные военнообязанных
В Санкт-Петербурге начался процесс уточнения персональных данных военнообязанных, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T19:26
2023-03-20T19:26
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге начался процесс уточнения персональных данных военнообязанных, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Сегодня очень важно правильно и точно оценивать ресурсы, которыми располагает наш город. Частичная мобилизация прошлой осенью выявила существенные расхождения в системах хранения персональных данных военнообязанных. Не все офицеры, сержанты и рядовые запаса, как того требует закон, сообщали об изменениях в семейном положении, образовании, смене места работы или должности. Некоторые переезжали в другую квартиру, забывая встать на воинский учет по новому месту жительства. Все эти пробелы необходимо устранить. Сейчас в Петербурге начался процесс уточнения персональных данных военнообязанных", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург". Губернатор попросил горожан отнестись с пониманием к этой рутинной, но необходимой работе. "При получении повестки военного комиссара выполнять изложенные в документе требования. Если из-за явки по повестке в военкомат гражданин вынужден отсутствовать на рабочем месте, этот день остается для него оплаченным. Нужно только предупредить работодателя и передать повестку в отдел кадров своего предприятия", - сказал Беглов.
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санкт-петербург, александр беглов
Санкт-Петербург, Александр Беглов
В Санкт-Петербурге начали уточнять данные военнообязанных

Губернатор Беглов сообщил, что в Санкт-Петербурге начали уточнять данные военнообязанных

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге начался процесс уточнения персональных данных военнообязанных, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Сегодня очень важно правильно и точно оценивать ресурсы, которыми располагает наш город. Частичная мобилизация прошлой осенью выявила существенные расхождения в системах хранения персональных данных военнообязанных. Не все офицеры, сержанты и рядовые запаса, как того требует закон, сообщали об изменениях в семейном положении, образовании, смене места работы или должности. Некоторые переезжали в другую квартиру, забывая встать на воинский учет по новому месту жительства. Все эти пробелы необходимо устранить. Сейчас в Петербурге начался процесс уточнения персональных данных военнообязанных", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
Губернатор попросил горожан отнестись с пониманием к этой рутинной, но необходимой работе.
"При получении повестки военного комиссара выполнять изложенные в документе требования. Если из-за явки по повестке в военкомат гражданин вынужден отсутствовать на рабочем месте, этот день остается для него оплаченным. Нужно только предупредить работодателя и передать повестку в отдел кадров своего предприятия", - сказал Беглов.
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