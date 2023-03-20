https://ria.ru/20230320/voennobyazannye-1859286555.html

В Санкт-Петербурге начали уточнять данные военнообязанных

В Санкт-Петербурге начали уточнять данные военнообязанных - РИА Новости, 20.03.2023

В Санкт-Петербурге начали уточнять данные военнообязанных

В Санкт-Петербурге начался процесс уточнения персональных данных военнообязанных, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T19:26

2023-03-20T19:26

2023-03-20T19:26

санкт-петербург

александр беглов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_301395f3835d71319e2a1344d28c53df.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге начался процесс уточнения персональных данных военнообязанных, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Сегодня очень важно правильно и точно оценивать ресурсы, которыми располагает наш город. Частичная мобилизация прошлой осенью выявила существенные расхождения в системах хранения персональных данных военнообязанных. Не все офицеры, сержанты и рядовые запаса, как того требует закон, сообщали об изменениях в семейном положении, образовании, смене места работы или должности. Некоторые переезжали в другую квартиру, забывая встать на воинский учет по новому месту жительства. Все эти пробелы необходимо устранить. Сейчас в Петербурге начался процесс уточнения персональных данных военнообязанных", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург". Губернатор попросил горожан отнестись с пониманием к этой рутинной, но необходимой работе. "При получении повестки военного комиссара выполнять изложенные в документе требования. Если из-за явки по повестке в военкомат гражданин вынужден отсутствовать на рабочем месте, этот день остается для него оплаченным. Нужно только предупредить работодателя и передать повестку в отдел кадров своего предприятия", - сказал Беглов.

https://ria.ru/20230315/deputat-1858017551.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, александр беглов