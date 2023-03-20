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Кондратьев отреагировал на включение вина Кубани в меню Путина и лидера КНР - РИА Новости, 20.03.2023
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23:54 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/vino-1859326812.html
Кондратьев отреагировал на включение вина Кубани в меню Путина и лидера КНР
Кондратьев отреагировал на включение вина Кубани в меню Путина и лидера КНР - РИА Новости, 20.03.2023
Кондратьев отреагировал на включение вина Кубани в меню Путина и лидера КНР
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал включение местного кубанского вина в меню ужина лидеров России и Китая лучшим подтверждением качества. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T23:54
2023-03-20T23:54
общество
россия
китай
краснодарский край
вениамин кондратьев
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал включение местного кубанского вина в меню ужина лидеров России и Китая лучшим подтверждением качества. В понедельник меню президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина сопровождалось двумя винами российской винодельни "Усадьба Дивноморское" 2020 года: "Восточный склон" и "Западный склон". "Это лучшее подтверждение высокого качества наших вин", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.
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общество, россия, китай, краснодарский край, вениамин кондратьев, владимир путин, си цзиньпин
Общество, Россия, Китай, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Кондратьев отреагировал на включение вина Кубани в меню Путина и лидера КНР

Кондратьев: вино Кубани в меню на встрече Путина с лидером КНР подтверждает его качество

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБутылки с вином в подземном хранилище на территории центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае
Бутылки с вином в подземном хранилище на территории центра винного туризма Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Бутылки с вином в подземном хранилище на территории центра винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал включение местного кубанского вина в меню ужина лидеров России и Китая лучшим подтверждением качества.
В понедельник меню президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина сопровождалось двумя винами российской винодельни "Усадьба Дивноморское" 2020 года: "Восточный склон" и "Западный склон".
"Это лучшее подтверждение высокого качества наших вин", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.
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ОбществоРоссияКитайКраснодарский крайВениамин КондратьевВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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