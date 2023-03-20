https://ria.ru/20230320/vino-1859326812.html

Кондратьев отреагировал на включение вина Кубани в меню Путина и лидера КНР

Кондратьев отреагировал на включение вина Кубани в меню Путина и лидера КНР - РИА Новости, 20.03.2023

Кондратьев отреагировал на включение вина Кубани в меню Путина и лидера КНР

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал включение местного кубанского вина в меню ужина лидеров России и Китая лучшим подтверждением качества. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T23:54

2023-03-20T23:54

2023-03-20T23:54

общество

россия

китай

краснодарский край

вениамин кондратьев

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал включение местного кубанского вина в меню ужина лидеров России и Китая лучшим подтверждением качества. В понедельник меню президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина сопровождалось двумя винами российской винодельни "Усадьба Дивноморское" 2020 года: "Восточный склон" и "Западный склон". "Это лучшее подтверждение высокого качества наших вин", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230320/vstrecha-1859279369.html

россия

китай

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общество, россия, китай, краснодарский край, вениамин кондратьев, владимир путин, си цзиньпин