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США ждут, что Си Цзиньпин будет продвигать идею прекращения огня на Украине - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:21 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/ukraina-1859285073.html
США ждут, что Си Цзиньпин будет продвигать идею прекращения огня на Украине
США ждут, что Си Цзиньпин будет продвигать идею прекращения огня на Украине - РИА Новости, 20.03.2023
США ждут, что Си Цзиньпин будет продвигать идею прекращения огня на Украине
США ждут, что лидер КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву будет продвигать идею прекращения огня на Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T19:21
2023-03-20T19:21
специальная военная операция на украине
цены на нефть
в мире
китай
москва
украина
си цзиньпин
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США ждут, что лидер КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву будет продвигать идею прекращения огня на Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Китайский лидер прибыл в Москву 20 марта с государственным визитом. "Сегодня и в течение недели глава КНР посещает Москву, мы ожидаем, что Китай использует этот визит, чтобы повторить призыв к прекращению огня на Украине", - сказал Блинкен журналистам. Он подчеркнул, что любое мирное урегулирование должно подтверждать суверенитет Украины. В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
https://ria.ru/20230320/peregovory-1859223856.html
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Специальная военная операция на Украине, Цены на нефть, В мире, Китай, Москва, Украина, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен
США ждут, что Си Цзиньпин будет продвигать идею прекращения огня на Украине

Блинкен: США ожидают, что Си Цзиньпин будет продвигать идею прекращения огня на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США ждут, что лидер КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву будет продвигать идею прекращения огня на Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Китайский лидер прибыл в Москву 20 марта с государственным визитом.
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"Сегодня и в течение недели глава КНР посещает Москву, мы ожидаем, что Китай использует этот визит, чтобы повторить призыв к прекращению огня на Украине", - сказал Блинкен журналистам.
Он подчеркнул, что любое мирное урегулирование должно подтверждать суверенитет Украины.
В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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