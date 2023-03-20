https://ria.ru/20230320/ukraina-1859285073.html

США ждут, что Си Цзиньпин будет продвигать идею прекращения огня на Украине

США ждут, что Си Цзиньпин будет продвигать идею прекращения огня на Украине - РИА Новости, 20.03.2023

США ждут, что Си Цзиньпин будет продвигать идею прекращения огня на Украине

США ждут, что лидер КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву будет продвигать идею прекращения огня на Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T19:21

2023-03-20T19:21

2023-03-20T19:21

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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США ждут, что лидер КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву будет продвигать идею прекращения огня на Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Китайский лидер прибыл в Москву 20 марта с государственным визитом. "Сегодня и в течение недели глава КНР посещает Москву, мы ожидаем, что Китай использует этот визит, чтобы повторить призыв к прекращению огня на Украине", - сказал Блинкен журналистам. Он подчеркнул, что любое мирное урегулирование должно подтверждать суверенитет Украины. В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.

https://ria.ru/20230320/peregovory-1859223856.html

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китай

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