https://ria.ru/20230320/ukraina-1859285073.html
США ждут, что Си Цзиньпин будет продвигать идею прекращения огня на Украине
США ждут, что Си Цзиньпин будет продвигать идею прекращения огня на Украине - РИА Новости, 20.03.2023
США ждут, что Си Цзиньпин будет продвигать идею прекращения огня на Украине
США ждут, что лидер КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву будет продвигать идею прекращения огня на Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T19:21
2023-03-20T19:21
2023-03-20T19:21
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США ждут, что лидер КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву будет продвигать идею прекращения огня на Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Китайский лидер прибыл в Москву 20 марта с государственным визитом. "Сегодня и в течение недели глава КНР посещает Москву, мы ожидаем, что Китай использует этот визит, чтобы повторить призыв к прекращению огня на Украине", - сказал Блинкен журналистам. Он подчеркнул, что любое мирное урегулирование должно подтверждать суверенитет Украины. В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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Специальная военная операция на Украине, Цены на нефть, В мире, Китай, Москва, Украина, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен
США ждут, что Си Цзиньпин будет продвигать идею прекращения огня на Украине
Блинкен: США ожидают, что Си Цзиньпин будет продвигать идею прекращения огня на Украине