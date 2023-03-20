Рейтинг@Mail.ru
ВСУ готовят армию БПЛА для удара по Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 20.03.2023 (обновлено: 14:51 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/udar-1859064966.html
ВСУ готовят армию БПЛА для удара по Запорожской области, заявил Рогов
ВСУ готовят армию БПЛА для удара по Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 20.03.2023
ВСУ готовят армию БПЛА для удара по Запорожской области, заявил Рогов
Украинские войска готовят беспилотники для массированного удара по Запорожской области в рамках наступления, сообщил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:50
2023-03-20T14:51
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
россия
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844833529_0:157:3070:1884_1920x0_80_0_0_1806e73765ff057dac26b84e1f0e27f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Украинские войска готовят беспилотники для массированного удара по Запорожской области в рамках наступления, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Украинские боевики за последние дни предприняли несколько попыток разведок боем на запорожском участке фронта. Все говорит об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию нашей линии обороны. Украинская сторона готовит армию дронов-камикадзе для нанесения массированного удара по нашим позициям в Запорожской области", — сказал он.Как подчеркнул собеседник агентства, косвенным подтверждением подготовки к наступлению может служить тот факт, что ВСУ начали экономить ракеты HIMARS и другое высокоточное оружие.Российским военным известно о планах противника, заключил Рогов.Как написала на минувшей неделе американская газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников из США, там ожидают, что "масштабное весеннее наступление" ВСУ начнется к маю. На подготовку к нему нацелены пакеты американской помощи Киеву, указал один из собеседников издания. Украинское командование еще не определилось со стратегией, но у него, по сути, есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своих позиций на севере, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост, говорится в публикации.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Результаты волеизъявления жителей региона Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230320/ukraina-1859040342.html
https://ria.ru/20230320/diversanty-1859035581.html
запорожская область
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844833529_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_92b899d1762a083bafca9f83dcaef5b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, украина, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, россия, бпла
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Россия, БПЛА
ВСУ готовят армию БПЛА для удара по Запорожской области, заявил Рогов

Рогов: Украина готовит армию дронов-камикадзе для удара по Запорожской области

© AFP 2023 / Yevhen TitovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / Yevhen Titov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Украинские войска готовят беспилотники для массированного удара по Запорожской области в рамках наступления, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Украинские боевики за последние дни предприняли несколько попыток разведок боем на запорожском участке фронта. Все говорит об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию нашей линии обороны. Украинская сторона готовит армию дронов-камикадзе для нанесения массированного удара по нашим позициям в Запорожской области", — сказал он.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
СМИ спрогнозировали, что останется от территории Украины
Вчера, 10:03
Как подчеркнул собеседник агентства, косвенным подтверждением подготовки к наступлению может служить тот факт, что ВСУ начали экономить ракеты HIMARS и другое высокоточное оружие.
Российским военным известно о планах противника, заключил Рогов.
Как написала на минувшей неделе американская газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников из США, там ожидают, что "масштабное весеннее наступление" ВСУ начнется к маю. На подготовку к нему нацелены пакеты американской помощи Киеву, указал один из собеседников издания. Украинское командование еще не определилось со стратегией, но у него, по сути, есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своих позиций на севере, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост, говорится в публикации.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Результаты волеизъявления жителей региона Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
Военные о специальном оружии, с помощью которого отразили атаку подводных диверсантов ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
ВДВ отразили атаку украинских подводников с помощью специального оружия
Вчера, 09:33
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраинаКиевВладимир РоговВооруженные силы УкраиныРоссияБПЛА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала