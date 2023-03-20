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ВСУ готовят армию БПЛА для удара по Запорожской области, заявил Рогов
ВСУ готовят армию БПЛА для удара по Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 20.03.2023
ВСУ готовят армию БПЛА для удара по Запорожской области, заявил Рогов
Украинские войска готовят беспилотники для массированного удара по Запорожской области в рамках наступления, сообщил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:50
2023-03-20T11:50
2023-03-20T14:51
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
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владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Украинские войска готовят беспилотники для массированного удара по Запорожской области в рамках наступления, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Украинские боевики за последние дни предприняли несколько попыток разведок боем на запорожском участке фронта. Все говорит об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию нашей линии обороны. Украинская сторона готовит армию дронов-камикадзе для нанесения массированного удара по нашим позициям в Запорожской области", — сказал он.Как подчеркнул собеседник агентства, косвенным подтверждением подготовки к наступлению может служить тот факт, что ВСУ начали экономить ракеты HIMARS и другое высокоточное оружие.Российским военным известно о планах противника, заключил Рогов.Как написала на минувшей неделе американская газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников из США, там ожидают, что "масштабное весеннее наступление" ВСУ начнется к маю. На подготовку к нему нацелены пакеты американской помощи Киеву, указал один из собеседников издания. Украинское командование еще не определилось со стратегией, но у него, по сути, есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своих позиций на севере, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост, говорится в публикации.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Результаты волеизъявления жителей региона Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230320/ukraina-1859040342.html
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запорожская область, украина, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, россия, бпла
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Россия, БПЛА
ВСУ готовят армию БПЛА для удара по Запорожской области, заявил Рогов
Рогов: Украина готовит армию дронов-камикадзе для удара по Запорожской области