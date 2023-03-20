https://ria.ru/20230320/udar-1859064966.html

ВСУ готовят армию БПЛА для удара по Запорожской области, заявил Рогов

ВСУ готовят армию БПЛА для удара по Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 20.03.2023

ВСУ готовят армию БПЛА для удара по Запорожской области, заявил Рогов

Украинские войска готовят беспилотники для массированного удара по Запорожской области в рамках наступления, сообщил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T11:50

2023-03-20T11:50

2023-03-20T14:51

специальная военная операция на украине

запорожская область

украина

киев

владимир рогов

вооруженные силы украины

россия

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844833529_0:157:3070:1884_1920x0_80_0_0_1806e73765ff057dac26b84e1f0e27f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Украинские войска готовят беспилотники для массированного удара по Запорожской области в рамках наступления, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Украинские боевики за последние дни предприняли несколько попыток разведок боем на запорожском участке фронта. Все говорит об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию нашей линии обороны. Украинская сторона готовит армию дронов-камикадзе для нанесения массированного удара по нашим позициям в Запорожской области", — сказал он.Как подчеркнул собеседник агентства, косвенным подтверждением подготовки к наступлению может служить тот факт, что ВСУ начали экономить ракеты HIMARS и другое высокоточное оружие.Российским военным известно о планах противника, заключил Рогов.Как написала на минувшей неделе американская газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников из США, там ожидают, что "масштабное весеннее наступление" ВСУ начнется к маю. На подготовку к нему нацелены пакеты американской помощи Киеву, указал один из собеседников издания. Украинское командование еще не определилось со стратегией, но у него, по сути, есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своих позиций на севере, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост, говорится в публикации.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Результаты волеизъявления жителей региона Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230320/ukraina-1859040342.html

https://ria.ru/20230320/diversanty-1859035581.html

запорожская область

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, украина, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, россия, бпла