https://ria.ru/20230320/uchitelya-1859061763.html

Мишустин призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов

Мишустин призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов - РИА Новости, 20.03.2023

Мишустин призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов

Необходимо улучшать условия для учителей и снижать их бюрократические нагрузки, связанные с излишней отчетностью, это касается и преподавателей вузов заявил... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T11:34

2023-03-20T11:34

2023-03-20T11:52

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

общество

россия

михаил мишустин

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852676397_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_360e40c1004af88cdafb128a789f8f77.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Необходимо улучшать условия для учителей и снижать их бюрократические нагрузки, связанные с излишней отчетностью, это касается и преподавателей вузов заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер считает, что нужна независимая экспертиза ситуации, чтобы "сообщество учителей могло высказаться по этому поводу". Мишустин добавил, что эта же проблема есть и у преподавателей вузов. "Преподаватели высочайшего класса говорят о непонятной для них отчетности, которая занимает, я еще раз повторю, огромное время, которое они могли бы тратить на работу с учениками", — отметил глава правительства. Он поручил Музаеву разобраться в данной ситуации. "Этот вопрос у правительства на особом контроле. Давайте через месяц после анализа этой ситуации вы мне лично доложите", — сказал Мишустин. Он добавил, что важно делать все необходимое для того, чтобы школьники и студенты получали качественное образование по самым высоким стандартам — от этого зависит экономический и технологический суверенитет страны и достижение национальных целей развития.

https://ria.ru/20230305/olimpiada-1856072645.html

https://ria.ru/20230309/gosduma-1856655947.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование, общество, россия, михаил мишустин, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)