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Мишустин призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов
Мишустин призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов - РИА Новости, 20.03.2023
Мишустин призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов
Необходимо улучшать условия для учителей и снижать их бюрократические нагрузки, связанные с излишней отчетностью, это касается и преподавателей вузов заявил... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:34
2023-03-20T11:34
2023-03-20T11:52
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
общество
россия
михаил мишустин
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Необходимо улучшать условия для учителей и снижать их бюрократические нагрузки, связанные с излишней отчетностью, это касается и преподавателей вузов заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер считает, что нужна независимая экспертиза ситуации, чтобы "сообщество учителей могло высказаться по этому поводу". Мишустин добавил, что эта же проблема есть и у преподавателей вузов. "Преподаватели высочайшего класса говорят о непонятной для них отчетности, которая занимает, я еще раз повторю, огромное время, которое они могли бы тратить на работу с учениками", — отметил глава правительства. Он поручил Музаеву разобраться в данной ситуации. "Этот вопрос у правительства на особом контроле. Давайте через месяц после анализа этой ситуации вы мне лично доложите", — сказал Мишустин. Он добавил, что важно делать все необходимое для того, чтобы школьники и студенты получали качественное образование по самым высоким стандартам — от этого зависит экономический и технологический суверенитет страны и достижение национальных целей развития.
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социальный навигатор, сн_образование, общество, россия, михаил мишустин, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Необходимо улучшать условия для учителей и снижать их бюрократические нагрузки, связанные с излишней отчетностью, это касается и преподавателей вузов заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"Кроме того, что мы должны улучшать все условия для учителей, необходимо снижать бюрократические административные нагрузки... Нагрузка, связанная с отчетностью, очень непростая. Многие учителя жалуются. Мы слышим это", — сказал Мишустин в ходе встречи с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым.
Премьер считает, что нужна независимая экспертиза ситуации, чтобы "сообщество учителей могло высказаться по этому поводу". Мишустин добавил, что эта же проблема есть и у преподавателей вузов.
"Преподаватели высочайшего класса говорят о непонятной для них отчетности, которая занимает, я еще раз повторю, огромное время, которое они могли бы тратить на работу с учениками", — отметил глава правительства.
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Он поручил Музаеву разобраться в данной ситуации.
"Этот вопрос у правительства на особом контроле. Давайте через месяц после анализа этой ситуации вы мне лично доложите", — сказал Мишустин.
Он добавил, что важно делать все необходимое для того, чтобы школьники и студенты получали качественное образование по самым высоким стандартам — от этого зависит экономический и технологический суверенитет страны и достижение национальных целей развития.
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