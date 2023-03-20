Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:34 20.03.2023 (обновлено: 11:52 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/uchitelya-1859061763.html
Мишустин призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов
Мишустин призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов - РИА Новости, 20.03.2023
Мишустин призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов
Необходимо улучшать условия для учителей и снижать их бюрократические нагрузки, связанные с излишней отчетностью, это касается и преподавателей вузов заявил... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:34
2023-03-20T11:52
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
общество
россия
михаил мишустин
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852676397_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_360e40c1004af88cdafb128a789f8f77.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Необходимо улучшать условия для учителей и снижать их бюрократические нагрузки, связанные с излишней отчетностью, это касается и преподавателей вузов заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер считает, что нужна независимая экспертиза ситуации, чтобы "сообщество учителей могло высказаться по этому поводу". Мишустин добавил, что эта же проблема есть и у преподавателей вузов. "Преподаватели высочайшего класса говорят о непонятной для них отчетности, которая занимает, я еще раз повторю, огромное время, которое они могли бы тратить на работу с учениками", — отметил глава правительства. Он поручил Музаеву разобраться в данной ситуации. "Этот вопрос у правительства на особом контроле. Давайте через месяц после анализа этой ситуации вы мне лично доложите", — сказал Мишустин. Он добавил, что важно делать все необходимое для того, чтобы школьники и студенты получали качественное образование по самым высоким стандартам — от этого зависит экономический и технологический суверенитет страны и достижение национальных целей развития.
https://ria.ru/20230305/olimpiada-1856072645.html
https://ria.ru/20230309/gosduma-1856655947.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852676397_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6390356addba25017468b4de2e3678e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
социальный навигатор, сн_образование, общество, россия, михаил мишустин, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

Мишустин призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов

© iStock.com / NikadaУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© iStock.com / Nikada
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Необходимо улучшать условия для учителей и снижать их бюрократические нагрузки, связанные с излишней отчетностью, это касается и преподавателей вузов заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«

"Кроме того, что мы должны улучшать все условия для учителей, необходимо снижать бюрократические административные нагрузки... Нагрузка, связанная с отчетностью, очень непростая. Многие учителя жалуются. Мы слышим это", — сказал Мишустин в ходе встречи с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым.

Премьер считает, что нужна независимая экспертиза ситуации, чтобы "сообщество учителей могло высказаться по этому поводу". Мишустин добавил, что эта же проблема есть и у преподавателей вузов.
"Преподаватели высочайшего класса говорят о непонятной для них отчетности, которая занимает, я еще раз повторю, огромное время, которое они могли бы тратить на работу с учениками", — отметил глава правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума Сделано в России – 2022 - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Мишустин: олимпиада по математике показала, что образование РФ лучшее
5 марта, 14:48
Он поручил Музаеву разобраться в данной ситуации.
"Этот вопрос у правительства на особом контроле. Давайте через месяц после анализа этой ситуации вы мне лично доложите", — сказал Мишустин.
Он добавил, что важно делать все необходимое для того, чтобы школьники и студенты получали качественное образование по самым высоким стандартам — от этого зависит экономический и технологический суверенитет страны и достижение национальных целей развития.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В Госдуму внесли законопроект о запрете травли учителей
9 марта, 03:37
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеОбществоРоссияМихаил МишустинАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала